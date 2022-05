Un primo piatto semplice ed economico è perfetto per il pranzo di tutti i giorni. Non sempre si dispone del tempo necessario per dedicare ore e ore del proprio tempo ai fornelli. La pasta al sugo rappresenta sempre un’ottima idea di primo piatto che mette d’accordo tutta la famiglia. Attenzione, però, a questi 5 errori che rovinano un sugo perfetto.

Ma quali ingredienti aggiungere al sugo per renderlo irresistibilmente cremoso con la pasta? Rappresentano possibili idee lo stracchino, la mozzarella e persino il latte, ma non solo le uniche possibili. Un altro formaggio si fa strada tra le migliori aggiunte alla salsa di pomodoro.

Il necessario per preparare questa ricetta

320 grammi di pasta del formato preferito;

700 millilitri di passata di pomodoro;

100 grammi di robiola;

olio extravergine d’oliva quanto basta;

un aglio;

sale a piacere.

Questo è l’ingrediente da mantecare nel sugo di pomodoro perché insaporisce la pasta e la rende cremosa in pochi minuti

Come fare per ottenere una perfetta pasta con polpa di pomodoro che sia chiara ma non troppo? Non sempre aggiungere la panna è l’unica via percorribile. Esiste, infatti, un altro ingrediente troppo spesso trascurato per ottenere praticamente lo stesso effetto.

Si tratta di un formaggio cremoso, ma non stiamo parlando né della ricotta né della Philadelphia. È proprio la robiola l’ingrediente da mantecare nel sugo di pomodoro per renderlo irresistibilmente cremoso con la pasta. Basterà seguire questi pochi e semplici passaggi.

Un irresistibile sughetto che rende sfizioso il primo piatto

Questa pasta si prepara in appena 5 minuti e ha bisogno solo di 10 minuti di cottura. Il suo costo è davvero molto economico e soddisferà piacevolmente grandi e piccini. Basterà mettere su l’acqua della pasta e avviare la cottura della salsa. Quindi, in una padella aggiungere l’olio d’oliva e l’aglio, far rosolare pochi minuti e aggiungere la salsa di pomodoro.

Poi, lasciar cuocere una decina di minuti e scolare la pasta al dente nella padella del condimento. Aggiungere la robiola cremosa e giusto un mestolo d’acqua di cottura.

Mantecare la pasta e servire ben calda, per raggiungere il massimo della cremosità. Esiste, però, un altro alimento con cui rendere cremosa la salsa di pomodoro in meno di 10 minuti.

