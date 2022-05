Tra gli scaffali del supermercato vediamo spesso queste zucchine tonde, chiare, così belle che sembrano disegnate. Capita, però, di non sapere come cucinarle e quindi di optare per la versione più classica dell’ortaggio.

Certo è che le classiche zucchine ci piacciono tantissimo, perché sono l’ingrediente perfetto di tantissime ricette. Basti pensare a questo piatto strepitoso contiene anche un alimento amico del cuore, che aiuterebbe a controllare colesterolo e glicemia.

Comprando le zucchine tonde, però, otterremo due vantaggi. Sceglieremo un ortaggio ricco di minerali e vitamine, che farebbe molto bene all’organismo e alla diuresi, ma non solo. Il vero punto a favore di questo ortaggio sta nella sua particolare forma tondeggiante, che ben si adatta ad accogliere ripieni e farciture gustosissimi.

Ci verrà l’acquolina in bocca grazie a questa ricetta sensazionale e prepareremo un primo piatto al forno straordinario. Vediamo come preparare delle zucchine ripiene di riso allo zafferano, per un primo piatto da favola.

Croccanti fuori e morbidissime dentro queste zucchine tonde farcite con ripieno filante, hanno pochi grassi e sono perfette anche a dieta

La prima cosa che dovremo fare quando ci approcceremo alle zucchine tonde, sarà privarle della polpa interna.

Ora laviamo bene le zucchine e lasciamole scolare a testa in giù, per liberarle dall’acqua in eccesso. Passiamo ora alla preparazione del risotto allo zafferano e funghi porcini, che sarà il nostro ripieno.

Dopo aver preparato del brodo caldo di verdure, prendiamo una padella all’interno della quale faremo soffriggere dello scalogno tritato con un filo d’olio. Poi buttiamo in padella anche il riso e lasciamolo tostare per 2 o 3 minuti. Le quantità di riso le sceglieremo noi in base a quanti invitati avremo a pranzo o a cena.

A questo punto versiamo del vino bianco in padella e iniziamo ad aggiungere anche il brodo, a poco a poco, per far cuocere il riso. Ricordiamoci di aggiungere un mestolo di brodo ogni volta che il brodo si sarà prosciugato nella padella del risotto.

Quando il riso avrà raggiunto la consistenza che desideriamo, lasceremo cadere in padella della polvere di zafferano. Mescoliamo bene il tutto, quindi uniamo anche i funghi porcini, che avremo cotto precedentemente.

La preparazione è quasi finita

A questo punto, potremo inserire il risotto nelle nostre zucchine, riempiendole fino all’orlo. In ogni zucchina aggiungeremo anche qualche cubetto di mozzarella light, per rendere il tutto estremamente filante.

Alla fine, spolvereremo le zucchine con un po’ di formaggio grattugiato e le sistemeremo in una pirofila. Faremo cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per circa 45-50 minuti. Saranno croccanti fuori e morbidissime dentro queste zucchine e avranno anche un buonissimo profumo, molto invitante.

Lettura consigliata

Invece della solita parmigiana, ecco come riempire gli involtini di melanzane senza usare formaggio o prosciutto