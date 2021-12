Quando si parla di isole, si ha spesso in mente l’estate, la sabbia e i lettini di fronte al mare. Eppure, all’insaputa di molti, alcune di queste distese di terra in mezzo al mare sono bellissime anche durante le stagioni fredde. Oggi andremo a scoprire, infatti, una piccola isola capace di stupire anche durante le più fredde giornate invernali. Questa isola speciale è perfetta per passare delle bellissime e spensierate vacanze di Natale. Scopriamo assieme di quale tratta.

Un’isola in cui passare delle bellissime vacanze invernali

Ognuno ha la sua meta preferita durante le vacanze di Natale. Ci sono così gli amanti del caldo, che non si sognerebbero mai di perdere questa occasione per passare delle bellissime giornate in riva al mare. Altri, invece, non potrebbero immaginare un Capodanno lontano dalla propria dolce metà. Noi di ProeizionidiBorsa abbiamo cercato di venire incontro ai bisogni di entrambe queste categorie di lettori attraverso i nostri articoli. Abbiamo, infatti, spiegato perché gli amanti del caldo non dovrebbero perdere l’occasione di passare le vacanze di Natale in questo piccolo paradiso. Allo stesso modo abbiamo analizzato perché queste stupende città sono perfette per passare un sereno e romantico Capodanno in coppia. Oggi andremo, invece, a scoprire una piccola isola perfetta per passare le vacanze all’insegna della storia e della natura.

A poca distanza dalla Toscana “continentale” si trova una piccola isola, ben conosciuta da tutti gli amanti della storia. Parliamo dell’Isola d’Elba, bellissima località estiva famosa per essere stata luogo di residenza di Napoleone Bonaparte nel 1814. E sono proprio i sentieri dell’Imperatore una delle attrazioni da visitare anche durante l’inverno in questa ridente isola.

Da visitare sicuramente è il bosco dell’Imperatore, località presso cui si pensa il generale corso abbia progettato la sua famosa fuga. Gli amanti del trekking più puro potranno, invece, cimentarsi nella Grande Traversata Elbiana. Questo itinerario, lungo all’incira 50 km, permette di visitare a fondo questa bellissima terra. Affrontando inoltre questo percorso in tappe, sarà possibile pernottare nei più interessanti borghi elbiani, scoprendo lentamente le tradizioni di questa terra. Infine, l’Isola d’Elba rivela delle stupende sorprese anche agli amanti delle festività natalizie e non solo. Sull’isola sarà infatti possibile trovare degli interessanti mercatini, come anche un presepe vivente. Insomma, sono tanti i motivi per visitare questa terra tanto bella quanto autentica.

