Sono tantissimi gli italiani che ogni anno decidono di passare l’ultima notte dell’anno in compagnia della propria dolce metà. Eppure, non è sempre facile riuscire ad organizzare tutto quanto per tempo, soprattutto quando si è incastrati tra impegni lavorativi e urgenze quotidiane. Può così capitare di arrivare a fine dicembre senza avere un’idea chiara di dove poter passare delle serene vacanze di Capodanno in coppia. Proprio per risolvere questa situazione, oggi andremo a scoprire alcune bellissime e tranquille località in cui poter passare una splendida ultima notte dell’anno. Infatti, queste stupende città sono perfette per passare un sereno e romantico Capodanno in coppia. Scopriamo subito di quali si tratta.

Dove possiamo passare l’ultima notte dell’anno?

Riuscire a trovare il posto giusto, in cui passare l’ultima notte dell’anno, non è semplice, soprattutto in questo periodo di pandemia. L’aumento dei contagi e il diffondersi della nuova variante Omicron hanno, infatti, spinto molti italiani a decidere di passare queste vacanze natalizie vicino casa. Per venire incontro ai nostri lettori, che hanno preferito non allontanarsi dall’Italia, abbiamo così presentato una bellissima città perfetta per passare delle splendide vacanze natalizie. Molti altri nostri connazionali hanno, però, deciso di passare comunque il Capodanno all’estero, magari passando l’ultima notte dell’anno insieme alla propria dolce metà. Per venire incontro a questi lettori abbiamo così spiegato perché raggiungere una delle città più romantiche del Mondo, Parigi, potrebbe essere diventato recentemente più facile. Oggi andremo, invece, a scoprire tre bellissime città in cui poter passare un romantico Capodanno diverso dal solito.

Queste stupende città sono perfette per passare un sereno e romantico Capodanno in coppia

Se si fosse amanti delle atmosfere romantiche e delle passeggiate sui canali, Bruges potrebbe essere la meta perfetta per passare in coppia l’ultima notte dell’anno. In questa bellissima città belga, dichiarata patrimonio dell’umanità nel 2000, sarà infatti possibile passeggiare tra antichi edifici medievali e gli interessanti mercatini natalizi. Se invece si è alla ricerca di un’ultima notte dell’anno all’insegna della buona cucina, si può visitare Lione. Pochi lo sanno, infatti, ma questa bellissima città del sud della Francia ha una solida reputazione gastronomica. Proprio qui sorgono tantissimi bouchone, piccole trattorie in cui poter gustare le bontà culinarie della nostra cugina d’oltralpe. Per cui perché non passare l’ultima notte dell’anno all’insegna della buona cucina, magari in compagnia di una buona bottiglia di vino rosso?

Infine, se si vuole passare un Capodanno decisamente diverso dal solito, si potrebbe volare fino a Galway, piccola e ridente cittadina irlandese. Qui sarà possibile riscoprire l’anima di questa bellissima Isola, passando delle gradevoli serate a base di musica tradizionale in uno dei tanti pub della città.

Prima di organizzare qualsiasi viaggio, ricordiamo ai nostri lettori di consultare le informazioni relative alla situazione di ogni singola nazione sul sito viaggiaresicuri.

