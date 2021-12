Con l’arrivo del freddo invernale e le nuove notizie legate alla variante Omicron, è normale sognare di passare delle rilassanti vacanze in un paradiso caraibico. Purtroppo, però, riuscire a comprare dei biglietti per delle località tanto esotiche quanto lontane a così poca distanza dal Natale non è per tutti. Ma esiste un’alternativa alla portata di buona parte dei turisti decisamente più economica e comunque interessante. Scopriamo allora assieme perché gli amanti del caldo non dovrebbero perdere l’occasione di passare le vacanze di Natale in questo piccolo paradiso. Iniziamo subito.

Non possiamo essere tutti quanti amanti del freddo

È più che normale cercare di scappare dallo stress lavorativo durante i mesi più freddi dell’anno, godendosi degli allegri fine settimana lontani da casa. Proprio per venire incontro ai nostri lettori, abbiamo proposto delle bellissime località, perfette anche per passare un sereno ponte dell’Immacolata. Allo stesso modo, abbiamo presentato delle bellissime mete naturali perfette per gli amanti delle passeggiate all’aria aperta. Non tutti, però, possono essere amanti delle basse temperature e delle giornate passate in mezzo alla neve e al gelo. Ecco perché oggi scopriremo quali sono i requisiti richiesti per visitare le Canarie, bellissimo arcipelago in cui le temperature a dicembre toccano i 24°.

Gli amanti del caldo non dovrebbero perdere l’occasione di passare le vacanze di Natale in questo piccolo paradiso

Le isole che compongono l’arcipelago delle Canarie sono una meta privilegiata per chi vuole passare delle vacanze estive divertenti e diverse dal solito. Non tutti sanno, però, che questa metà facilmente raggiungibile dall’Italia riserva delle belle sorprese anche durante i mesi invernali. Per raggiungere le Canarie in questo periodo di pandemia è necessario rispettare le seguenti norme. Innanzitutto, è necessario compilare il seguente modulo online reperibile presso l’indirizzo online. Poi, tutti i turisti di età maggiore ai 12 anni dovranno presentare prova dell’avvenuta vaccinazione contro il Covid 19. In alternativa è possibile presentare un certificato che attesti la guarigione dal virus da più di 11 giorni. Se non si possiede nessuno dei due documenti, è possibile presentare il risultato negativo di un tampone antigenico oppure molecolare.

Nel caso di tampone antigenico, bisognerà effettuarlo massimo 48h prima dell’arrivo su suolo spagnolo. Al contrario, per quanto riguarda il tampone molecolare, potrà essere effettuato massimo 72h prima di atterrare in Spagna. Per il rientro dalla Spagna sarà, invece, necessario compilare il dPLF e presentare il Green pass. In alternativa può essere presentato un documento vaccinale equiparabile oppure il risultato di un test molecolare o antigenico. In ogni caso invitiamo i nostri lettori ad approfondire queste tematiche presso il sito online ViaggiareSicuri e a rimanere costantemente informati sull’evolversi della pandemia.

