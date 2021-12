L’Europa è costellata di bellissime città, che meriterebbero di essere visitate almeno una volta nella vita. Parliamo delle classiche capitali ricche di storia e cultura quali Madrid, come anche di piccole gemme come la romantica Bruges. Eppure tra tutte queste mete ce n’è una che spicca per fama e per l’elevato numero di turisti che la visitano ogni anno. Parliamo di Parigi, la Ville Lumière che ha fatto da cornice alle vacanze di tante coppie italiane e non. Riuscire a raggiungere la capitale francese in periodi di festività in maniera facile e a costi accessibili non è, però, sempre facile. I costi dell’aereo possono, infatti, salire in maniera importante in queste occasioni, e arrivare in macchina presso la città francese è decisamente difficile.

Eppure, all’insaputa di molti, a breve sarà disponibile una terza alternativa più comoda della macchina e, talvolta, meno costosa dell’aereo. Infatti, ecco perché visitare questa bellissima città europea sarà più facile a partire da questo inverno. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Un nuovo modo di viaggiare

Sono tanti gli italiani che approfittano delle vacanze natalizie per potersi dedicare dei meritatissimi viaggi di piacere all’estero.Tra questi, moltissimi decidono di visitare dei Paesi in cui le temperature sono più calde rispetto a quelle italiane. Proprio per questo motivo abbiamo precedentemente spiegato dove viaggiare a Natale e Capodanno godendosi sole, mare e spiagge pulite pur rimanendo in Europa. Allo stesso modo abbiamo spiegato perché gli amanti del caldo non dovrebbero perdere l’occasione di passare le vacanze di Natale in questo piccolo paradiso. Una delle alternative più gettonate dagli italiani, che non temono il freddo e vogliono passare delle romantiche vacanze natalizie, è sicuramente Parigi. Purtroppo, però, raggiungere la bellissima capitale francese non è sempre facile, né poco costoso.

Infatti il costo dei biglietti aerei, soprattutto in vicinanza delle feste, può pesare in maniera importante sul budget che si vuole dedicare al viaggio estero. Eppure qualcosa potrebbe cambiare a partire dal prossimo 18 dicembre. Non tutti lo sanno, infatti, ma a partire da questa data sarà possibile raggiungere Parigi viaggiando comodamente seduti su un italianissimo, e spesso economico, Frecciarossa.

Ecco perché visitare questa bellissima città europea sarà più facile a partire da questo inverno

A partire dal 18 di dicembre sarà così possibile raggiungere la capitale francese da Milano a bordo di un comodissimo treno Frecciarossa. Il primo collegamento partirà alle 6:25 dalla città meneghina e arriverà nella Ville Lumière in poco più di 6 ore di viaggio. È possibile acquistare i biglietti in qualsiasi stazione nostrana, attraverso il sito internet della compagnia oppure direttamente nella stazione di arrivo a Parigi. Inoltre il costo di tali biglietti parte da soli 23 euro a tratta, rendendo il viaggio molto appetibile per chiunque voglia visitare la città francese. Il biglietto potrà inoltre essere cancellato fino a due ore prima di partire, con un rimborso eguale all’importo pagato meno un costo del 20% sul totale.

Insomma, un nuovo modo per poter visitare con più tranquillità una delle più belle città europee. Un’alternativa all’aereo da tenere presente se si decide di passare delle bellissime giornate invernali nella romantica capitale francese.

Approfondimento

Pochi lo conoscono, ma questo piatto perfetto per le feste delizierà i nostri ospiti più cari nelle vacanze natalizie