Gli amanti del Natale sono già al lavoro per creare gli addobbi perfetti per abbellire casa. In tante famiglie italiane l’albero di Natale e le decorazioni devono essere pronte per l’8 dicembre. Quindi è solo ragionevole iniziare a portarsi avanti con diverso anticipo, soprattutto se si lavora tutta la settimana.

Oggi vedremo come mettere in pratica il riciclo creativo anche per delle decorazioni di Natale. Abbiamo già visto cosa fare con un ombrello rotto, anche un piccolo alberello simpatico ed originale. Questa volta ci occuperemo di un oggetto molto utilizzato per dare sfogo alla creatività, la tegola.

Questa formidabile idea di riciclo farà sicuramente felici tutti gli appassionati del Natale

Ci sarà capitato sicuramente di vedere appese in giro delle meravigliose tegole tutte decorate. Disegni di paesaggi, astratti o anche solo i numeri civici per dare un tocco personale. Non tutti sanno però che possiamo anche creare una piccola casa di Babbo Natale.

Per realizzare questo progetto ci serviranno:

una tegola;

colori acrilici;

una tavoletta di compensato di almeno 20×20 cm;

primer per acrilico;

colla adesiva per montaggio;

pennelli;

colla a caldo;

colla per découpage o vinilica;

decorazioni in miniatura;

ritagli di carta di porte, agrifogli, ghirlande.

Procedimento

Per far aderire meglio le decorazioni e il colore applichiamo uno strato di primer bianco e lasciamolo asciugare. Possiamo trovarlo online o in tutti i negozi di fai da te. Dopodiché stendiamo due strati di colore rosso intenso e lasciamo asciugare bene. Avremo la nostra base per creare la casetta di Babbo Natale;

La tegola è pesante, quindi per farla stare dritta servirà una base. Coloriamo di nero o di verde scuro la tavoletta di compensato. Dopodiché applichiamo la colla per montaggio sulla base più larga della tegola e incolliamola alla tavoletta. Lasciamo asciugare per il tempo necessario riportato sulla confezione.

E adesso?

La preparazione di base è finita, ora possiamo dare sfogo alla creatività. Acquistiamo delle piccole decorazioni come mini mattoni e mini tegole. Procuriamoci dei ritagli di porte decorate, ghirlande e usiamo la tecnica del découpage. Se non abbiamo la colla apposita, diluiamo quella vinilica, 1 parte di colla con 2 parti di acqua.

Applichiamo la porta innevata sul basso al centro, aiutiamoci con una matita per fare uno schizzo del lavoro. Incolliamo le finestre e le ghirlande distribuendole a ricreare un piccolo palazzo. Questa tecnica è utilissima perché non serve essere bravi a disegnare. Con la colla a caldo incolliamo le mini tegole sulla parte superiore per creare il tetto. I mattoncini invece in orizzontale sotto la porta per creare delle scale. Per finire con dell’acrilico bianco simuliamo la neve, spruzzando qua e là il colore con il pennello. Incolliamo un piccolo Babbo Natale vicino l’ingresso ed ecco fatto.

Abbiamo visto come questa formidabile idea di riciclo farà sicuramente felici tutti gli appassionati del Natale. È vero che siamo solo a novembre, ma passato Halloween sappiamo tutti che la prossima festa a cui prepararsi è il Natale. Inoltre, chi prepara l’albero di Natale in anticipo è più felice, lo dicono gli esperti.

