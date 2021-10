La magia dell’inverno è sempre più vicina e nell’aria inizia a respirarsi il candore natalizio. Le persone creative sanno che occorre iniziare con anticipo per stupire tutti anche quest’anno con le proprie idee originali e fantasiose. Molte di queste utilizzano materiali da riciclo, dando una seconda occasione anche a ciò che apparentemente sembra irrecuperabile. E nemmeno bisognerebbe mai disfarsi di questi comunissimi oggetti perché potrebbero tornare utili per questo Natale 2021 sempre più vicino. Ecco una selezione di originalissime idee che torneranno pratiche ai Lettori, molte delle quali anche a costo zero!

Le tendenze di questo Natale vedono prevalere, accanto all’immancabile rosso tradizionale, i metalli color oro e argento. La scelta per l’uno o per l’altro dipenderà solo dal proprio arredamento.

Molta attenzione rivestiranno anche i tessuti, proprio come sta accadendo per la moda. Bisognerà prediligere quelli morbidi al tatto, in peluche o piumati.

Si affaccia sulla scena anche una nuova tinta del momento. Si tratta del color castagna, da richiamare nei propri addobbi accanto al metallo scelto.

E poi, ovviamente, non possono mancare anche quest’anno i richiami ai toni e ai materiali della natura.

Ecco come soddisfare tutte queste pretese con materiale da riutilizzo.

Mai disfarsi di questi comunissimi oggetti perché potrebbero tornare utili per questo Natale 2021

I piccoli rametti delle potature sono utilissimi per la realizzazione di ghirlande fai da te, da appendere al portone o sul camino. Basterà intrecciarli con cura sul fil di ferro e impreziosire con pigne, palline e quanto di più natalizio esiste in casa.

Non buttiamo i vecchi tessuti, le tende o i maglioni infeltriti. Da tutti questi è possibile ricavare piccoli tappeti pelosi da usare per creare angoli natalizi sparsi per la casa. I più grandi andranno benissimo sotto l’albero di Natale, mentre gli altri come base su cui collocare statuette natalizie, elfi e piccoli animali natalizi.

Le vecchie alzatine per dolci diventano sostegni per decorazioni natalizie. Occorrerà riempirle di palline di Natale, minuscoli abeti e oggetti in legno. Anche la frutta essiccata o candita secondo questo procedimento è perfetta per decorare e profumare casa.

Qualche ultima idea

Un vecchio mocio lavapavimenti diventa un simpatico gnomo, se collochiamo sopra un vecchio cappello in lana. Una pallina, magari in pannolenci, ne simboleggerà il naso.

E i vecchi stampi di alluminio ormai danneggiati diventano decorazioni da appendere alle pareti e riempire di verde e di oggetti natalizi.

Per abbellire casa in economia bastano queste soluzioni creative e un riciclo furbissimo.