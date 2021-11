Abbiamo visto come nell’ultimo periodo siano ritornate di moda le famigerate spalline. Questo trucco per avere le spalle più larghe ritorna prepotentemente dagli anni ’80. Chi ha le spalle piccole non può far altro che esultare grazie a tutti i nuovi capispalla da acquistare. Camicette o maglioni con le maniche a sbuffo, cappotti strutturati con le spalline, ma anche vestitini. Però chi si ritrova con le spalle larghe e vorrebbe non accentuarle, cosa può fare?

Non solo chi ha il fisico a triangolo invertito si trova a combattere con questa caratteristica fisica. Infatti non tutti sanno che il fisico di ogni donna corrisponde ad una forma geometrica. Però i corpi delle donne anche se in qualche modo riconducibili a poche forme non sono tutti uguali. Oggi vedremo dei trucchi per mimetizzare delle spalle che ci sembrano sproporzionate per ogni costituzione.

In tante le vorrebbero ma chi ha le spalle larghe può camuffarle con questi facili trucchi

La prima cosa che in genere si tende ad evitare quando si hanno le spalle larghe sono i top con le bretelline.

È vero che l’estate è finita ma sono tante le donne e le ragazze che vorrebbero indossare un bel top in seta. Magari per una serata a ballare con gli amici o anche per il veglione di Capodanno. Le bretelline strette vanno ad accentuare le spalle, quindi sono un grosso no per chi le ha larghe. Però possiamo optare per un modello con le bretelle più larghe. L’effetto ottico ci sarà d’aiuto per focalizzare l’attenzione sul decolleté, anche se piccolo.

Per quanto riguarda il modello di blazer, invece? Questo è capo più di moda della stagione, versatile e adatto a rendere elegante qualsiasi look. Evitiamo i modelli con le spalline imbottite e dal taglio over e asimmetrico. Scegliamo un modello senza spalline e sfiancato che renderà la figura più proporzionata.

Un altro capo molto in voga al momento è il cardigan, sia a bottoni che più lungo con le frange. Quale modello scegliere per assottigliare le spalle? Qui i modelli over sono perfetti, con la cucitura delle spalle più scese si camufferà tutto.

Ma gli stratagemmi non sono finiti…

Per finire le classiche magliettine da mettere sotto una giacca o un blazer. Il taglio del collo perfetto per chi ha le spalle larghe è quello a V. La scollatura a V allunga la figura distogliendo lo sguardo dalle spalle. Abbiniamoci una gonna o uno skort che mostri le gambe e proporzioni meglio il fisico.

Ecco, quindi, che in tante le vorrebbero ma chi ha le spalle larghe può camuffarle con questi facili trucchi. Questi stratagemmi sono perfetti per qualsiasi tipo di fisico e qualsiasi taglia. Ricordiamoci sempre di sfruttare la moda per valorizzare i nostri punti forti. Se poi vogliamo osare con dei capi solo perché ci piacciono anche se in teoria non sono adatti per noi, facciamolo lo stesso.

