La stagione delle piogge è cominciata e con l’inverno aumenterà quasi sicuramente. I venti forti degli ultimi giorni hanno probabilmente distrutto moltissimi ombrelli. Sia che si tratti di quelli piccoli e portatili che di ombrelli più grandi. Anche se prodotti con materiali resistenti non sempre riescono a contrastare folate di vento intense e fortissime.

Insomma, sarà capitato quasi a tutti di ritrovarsi sotto la pioggia con l’ombrello rotto e danneggiato. Magari solo con il manico staccato o con una stecchetta piegata. Possiamo provare a ripararlo alla meglio, ma solo in certi casi. Se è proprio irrecuperabile l’unica soluzione possibile è solo buttare via l’ombrello rotto e acquistarne uno nuovo. In realtà anche se è impossibile da riparare, un ombrello rotto può essere riutilizzato in tanti modi. Oggi vedremo come riciclarlo e creare nuovi oggetti funzionali per la vita di tutti i giorni.

Non buttiamo subito via l’ombrello rotto se possiamo realizzare queste splendide idee di riciclo

In un precedente articolo abbiamo visto come utilizzare il rivestimento su un vecchio tavolo o trasformarlo in un porta fiori. Due soluzioni molto utili, ma è possibile creare dei veri accessori per la casa a cui non avevamo mai pensato.

Ad esempio con il rivestimento di un ombrellino piccolo possiamo realizzare un pratico grembiule. Basterà staccare la stoffa dalla struttura in metallo e stirarla bene, aiutandosi con un panno in cotone. Creare un modello di un grembiule su un cartoncino e ritagliare la stoffa. Con le rimanenze di tessuto possiamo creare i laccetti e cucire il tutto.

Con la struttura in metallo possiamo realizzare delle stecche porta cappello o un piccolo stendino. Oppure usando come modello un portabiancheria possiamo fissare le stecche in posizione con delle fascette. Dopodiché pendere il rivestimento in tessuto e fissarlo ed ecco un portabiancheria sporca riciclato.

Se dell’ombrello abbiamo solo rotto il manico e il rivestimento è in plastica trasparente, ecco un’idea. Utilizziamolo come mini serra per proteggere le nostre piantine nell’orto. Il tessuto trasparente farà passare la luce del sole ma le riparerà da pioggia e vento.

Idee natalizie

Per finire si avvicina Natale, quindi perché non realizzare un alberello con un ombrello riciclato? Basterà togliere il tessuto dalle stecche di metallo e rivestire l’intera struttura con dei fogli di giornale. Applichiamoli con colla vinilica e acqua su tutta la superficie aperta. Una volta asciugato dipingiamo di verde e incolliamo le decorazioni. Ricordiamoci solo di fissare l’ombrello metà aperto metà chiuso, così avrà la forma triangolare del pino.

Quindi, non buttiamo subito via l’ombrello rotto se possiamo realizzare queste splendide idee di riciclo. È possibile riciclare praticamente qualsiasi cosa, bisogna solo avere un po’ di creatività. Dedicando un po’ di tempo alla ricerca possiamo davvero dare nuova vita agli oggetti più improbabili. Non solo risparmiando un bel gruzzoletto, ma anche dando una mano all’ambiente evitando di inquinare.

