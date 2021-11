Stirare è una delle attività casalinghe che richiede più tempo ed energie. Questo è particolarmente vero quando si tratta di togliere le grinze alle camicie. Infatti, il loro tessuto delicato si piega facilmente e quando utilizziamo il ferro da stiro è facile creare accidentalmente delle pieghe anche peggiori. Per questo e per evitare di spendere anche 15 o 20 minuti sulla stessa camicia, molti decidono di portarle alla lavanderia.

Eppure, possiamo risparmiare tempo e denaro facilmente. Questo perché le camicie si stirano da sole in pochi minuti grazie a questo oggetto che pochi conoscono. Infatti, questo oggetto potrebbe essere un acquisto rivoluzionario che ci permetterà di indossare le nostre camicie senza pensieri e senza preoccuparci di doverle poi stirare.

Non si tratta di un oggetto particolarmente recente, dato che è presente sul mercato già da diversi anni. Allo stesso tempo rimane un segreto per molti, nonostante la sua utilità e provata efficacia. Lo possiamo trovare in alcuni negozi di elettronica o su Internet e il prezzo va dai 40 ai 100 euro circa. Può sembrare tanto, ma questo è un investimento che ci permetterà di stirare tutte le camicie a venire mentre ci dedichiamo ad altre faccende. Vediamo allora qual è questo misterioso oggetto e come funziona.

Le camicie si stirano da sole in pochi minuti grazie a questo oggetto che pochi conoscono

In molti ormai conoscono le macchine a vapore che permettono una stiratura facile e veloce. In effetti il vapore crea l’umidità perfetta per distendere le fibre senza sforzi. Questo permette anche ai tessuti di durare più a lungo dato che non li espone alle alte temperature del ferro da stiro.

In ogni caso, usare questi macchinari rimane un’attività manuale. Ne esistono altri invece che pur sfruttando il vapore lavorano autonomamente. Questi hanno dei motorini che gonfiano dei manichini dotati di piccoli fori sulla loro superficie. È da qui che esce il vapore, e quindi tutto ciò che dobbiamo fare è inserire la camicia sul suddetto manichino. Attiviamo il motorino facendo gonfiare il supporto che in questo modo tenderà le fibre della camicia. L’opera si conclude col vapore che darà alla camicia un effetto stiratura nel giro di pochi minuti. Inoltre, se facciamo indossare la camicia al manichino quando è ancora umida, il risultato sarà ancora più soddisfacente e rapido.

Alcuni modelli sono dotati di piccoli pesi a molletta da agganciare alla base della camicia, così da tendere ancora di più la stoffa ed evitare pieghe indesiderate.

Se siamo alla ricerca di altri stratagemmi per evitare di prendere in mano in ferro da stiro, cominciamo a stirare in lavatrice con questi 3 trucchi della nonna per tende lisce e profumate.