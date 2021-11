Forse qualcuno dirà che è troppo presto per pensare già alle decorazioni di Natale, vero. Però gli appassionati di riciclo e del clima natalizio sanno bene che bisogna muoversi in anticipo. Avremo sicuramente notato nelle vetrine dei negozi i primi allestimenti a tema Natale. Oppure già le prime offerte su centro tavola con pigne e agrifogli o alberi di Natale.

Se amiamo follemente questo periodo dell’anno non possiamo fare a meno di inventarci sempre qualcosa di nuovo. Non le solite decorazioni, ma vere e proprie opere d’arte create con le nostre mani. Abbiamo già visto come realizzare delle piccole casette di Babbo Natale, un’idea divertente anche come regalo. Oggi invece ci concentreremo su come realizzare in poche mosse dei carinissimi pupazzi di neve.

Questa fenomenale idea di riciclo non è solo facile ma anche perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia

Questi adorabili pupazzetti di neve conquisteranno il cuore di tutti i nostri ospiti, senza ombra di dubbio. Quando poi scopriranno che si realizzano con dei vecchi calzini rimarranno assolutamente senza parole.

L’occorrente per realizzare i pupazzi di neve:

un paio di calzini lunghi bianchi;

elastici;

riso;

forbici;

strisce di tessuto a piacere;

bottoni di varie dimensioni;

spilli da cucito colorati e neri.

Procedimento:

Prendiamo dei calzini bianchi lunghi di cotone o spugna. Controlliamo quali abbiamo in casa e utilizziamo quelli che preferiamo o che avremmo buttato via.

Tagliamo la parte superiore del calzino più o meno sopra il tallone, con un taglio trasversale. Sarà questa la parte di tessuto con cui realizzeremo il pupazzetto di neve. Rivoltiamola al contrario e leghiamo con l’elastico una delle due estremità. Poi rigiriamo di nuovo il tessuto e avremo creato un sacchetto.

Riempiamolo con il riso, compattiamolo bene fino a creare una base tonda, proprio come quella di un pupazzo di neve. Riempiamolo per circa due terzi e quando saremo soddisfatti leghiamo con un altro elastico.

Mettiamo altro riso se serve per creare un’altra pallina che sarà la testa e usiamo un altro elastico per richiudere l’estremità. Ora avremo un oggetto con due palline, una più grande e una più piccola e un piccolo ciuffetto di tessuto.

Non ci resta che decorarlo per farlo assomigliare ad un pupazzo di neve. Usiamo due spilli da cucito con la testa tonda nera per fare gli occhi. Un altro con la testa arancione o gialla per fare il naso. Prendiamo una striscia di tessuto sottile e leghiamola intorno al collo per fare la sciarpa. Qualsiasi colore andrà bene, ma se vogliamo essere perfezionisti meglio che sia a quadretti.

Cuciamo due bottoni sulla pancia, uno più grande in basso e uno dal diametro più piccolo leggermente più in alto.

Il tocco finale

Il nostro piccolo pupazzetto di neve è pronto. Ora possiamo lasciarlo con la testa scoperta oppure utilizzare un piccolo cappello giocattolo. Altrimenti ritagliamo la parte delle dita del calzino avanzato e creiamo un cappellino. Ed ecco, abbiamo visto come questa fenomenale idea di riciclo non è solo facile ma anche perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia.

