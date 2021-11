Con il freddo che fa fuori in questo periodo, è meglio starsene un po’ di più a casa, a leggere un bel libro. La domanda che, però, sorge spontanea è: che cosa leggere? La scelta, infatti, è davvero enorme, soprattutto per chi non è un esperto di letteratura. Per questa ragione, è bene leggere qualche consiglio che possa aiutarci.

Se, ad esempio, vogliamo imparare qualcosa di nuovo, questo libro straordinario ci può insegnare tantissime cose ed ha ispirato una marea di film su Netflix ed Amazon. Se, invece, vogliamo farci ispirare, questo è il libro si legge in un attimo ma che ci può cambiare la vita.

Oggi, invece, consigliamo un libro che ci farà sicuramente riflettere e che ci lascerà con il fiato sospeso. Andiamo a conoscere il libro che ha sorpreso milioni di lettori e che non possiamo assolutamente perderci

Il capolavoro giapponese

Oggi consigliamo di leggere ” Nel segno della pecora“, di Haruki Murakami. Per chi non lo conoscesse, Murakami è considerato uno dei più grandi scrittori giapponesi, molti dicono che in futuro vincerà un Nobel per la letteratura. Ha scritto tante grandi opere, che hanno ottenuto il plauso sia della critica giapponese che quella occidentale. Oggi i suoi libri sono stati tradotti in quasi cinquanta lingue e milioni di copie sono state vendute.

La storia di “Nel segno della pecora” è molto particolare. Racconta di un uomo sui trent’anni, che sta passando un momento difficile. Da poco lasciato dalla moglie, anche la sua carriera di pubblicista è in pericolo. In questa situazione viene contattato da un misterioso boss della mala, che gli mostra una foto.

Nella foto c’è un paesaggio, con una pecora che ha una stella su un fianco. Il boss costringe il protagonista ad andare alla ricerca di quell’animale, minacciando di rovinargli la vita in caso di rifiuto. Il protagonista allora, riluttante, decide di partire nella ricerca.

Il libro che ha sorpreso milioni di lettori e che non possiamo assolutamente perderci

Le premesse sono chiaramente quelle di una storia ricca di mistero. Noi non vogliamo svelare nulla, ci limitiamo ad osservare che questo libro ha avuto un successo incredibile, sia all’uscita giapponese, nel 1982, sia a quella americana, nel 1989.

I critici occidentali hanno affermato che si tratta di un’opera poco ortodossa, che riesce ad osare ed innovare come poche altre. Ancora oggi viene considerato il primo grande lavoro di Murakami ed uno dei migliori che abbia mai scritto.