Finalmente è arrivato l’autunno, con i suoi splendidi colori e con la brezza fresca che ci regala un po’ di pace dopo il caldo estivo. Con l’arrivo del fresco, ci sono anche nuovi frutti sulle nostre tavole come, ad esempio, le castagne. Questi piccoli frutti marroni sono deliziosi e si possono impiegare per un gran numero di ricette, sia salate che dolci.

Ad esempio, dalle castagne si può ottenere una deliziosa crema con cui farcire dolci e torte. Per cui, se ci è venuta voglia di un gusto autunnale, ecco come preparare la deliziosa crostata con crema sbriciolata di castagne e cioccolato.

Questa crostata più unica che rara è la regina indiscussa delle tavole in autunno

La crostata è uno dei dolci più amati di sempre e si può farcire con marmellate, creme e cioccolato, ma anche con la ricotta. In questo caso, per una ricetta perfetta per l’autunno e l’inverno, ecco come si prepara la crostata sbriciolata con crema di castagne e cioccolato.

Ingredienti

300 gr farina 00;

100 gr zucchero;

1 uovo;

120 gr burro;

1 bustina di vanillina;

1 bustina di lievito;

80 gr gocce di cioccolato fondente;

300 gr crema di castagne.

Procedimento:

Per cominciare, unire farina, zucchero, burro e vanillina in una ciotola pizzicando l’impasto per sabbiarlo, poi aggiungere l’uovo e il lievito. Dopo aver lavorato ancora il composto, si otterranno delle briciole di pasta frolla.

Ora, imburrare una teglia di circa 22 centimetri di diametro e versare più di metà della pasta frolla nella teglia. Poi, schiacciare sul fondo e sui bordi per compattare la base, poi aggiungere la crema di castagne e distribuire uniformemente. Infine, ricoprire con le restanti briciole, mescolate alle gocce di cioccolato.

A questo punto la crostata sbriciolata è pronta per essere infornata, in forno preriscaldato a 180 °C per 35 minuti circa.

La crostata è ora pronta per essere gustata.

Proprietà delle castagne

Come abbiamo visto, è questa crostata più unica che rara la regina indiscussa delle tavole in autunno. Le castagne infatti le donano un gusto delizioso e a cui sarà difficile resistere.

Inoltre, le castagne sono ricche di fibre, vitamine come la B1 e B2, C e PP e sali minerali come calcio, fosforo, sodio e rame. Questi frutti sono ottimi per recuperare le forze o come spuntino di metà mattina. Infine, le castagne sono un buon alleato dell’intestino e contrastano la stitichezza, grazie all’elevato contenuto di fibre.

Ecco, dunque, qual è il dolce perfetto per accogliere l’arrivo del freddo.