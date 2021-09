Ogni stagione ha le sue mode che investono ogni settore, non solo l’abbigliamento.

Abbiamo visto quali sono i 3 originalissimi colori di smalto per essere davvero al top in autunno, ed ancora, quali sono i tagli corti che spopoleranno nell’autunno 2021, dai più sbarazzini ai più raffinati.

Bisogna però fare sempre attenzione. Prima di farsi prendere dall’entusiasmo e seguire le mode del momento, è sempre bene fermarsi a ragionare un attimo e considerare il proprio fisico e i propri lineamenti. Spesso, infatti, per seguire le mode si rischiano brutte figure o, quanto meno, non si riesce ad ottenere l’effetto sperato. A tal proposito, è bene prestare attenzione a questo taglio di capelli alla moda perché non a tutte sta bene.

Del resto, non siamo tutte uguali, anzi! Oltre alla fisicità e alla corporatura generale, dobbiamo infatti considerare anche altri aspetti come il colorito della pelle, la forma del viso, la grandezza degli occhi, il tipo di capelli, la forma del naso etc…

La coda è l’acconciatura più comoda

Per chi ha i capelli lunghi e medi, la coda rimane l’acconciatura più pratica. Spesso infatti è la soluzione più rapida e comoda quando non si ha tempo di fare la messa in piega giusta oppure quando i capelli sono un po’ sporchi.

Ma si fa presto a dire coda; in realtà, ne esistono tantissimi tipi. Vediamo allora come scegliere la coda perfetta per valorizzare il viso e sentirsi sempre belle e in ordine.

Studiare la forma del viso

Per prima cosa bisogna osservarsi allo specchio e cercare di capire la forma del volto. Sulla base di questo elemento, potremo poi fare tutte le nostre scelte.

Alta o bassa che sia, la coda infatti mette allo scoperto il volto. Per questo è bene conoscerne il profilo ed eventuali difetti.

Come scegliere la coda perfetta per valorizzare il viso e sentirsi sempre belle e in ordine

Chi ha un viso tondo e magari anche un po’ paffuto deve scegliere la coda alta che slancia e ‘tira in su’ gli zigomi. Per aumentare questo effetto, bisogna evitare di tirare e schiacciare troppo i capelli. Meglio creare un po’ di volume, anche attraverso una leggera cotonatura, sulla cima del capo. L’effetto è molto sofisticato.

Al contrario, chi ha un volto allungato, deve creare l’effetto per “accorciarlo”. L’ideale, in questo caso, è una coda morbida a metà altezza. Perfetto anche un raccolto morbido, tipo chignon spettinato, magari lasciando qualche ciocca svolazzante lungo i lati.

Infine, la coda morbida laterale è perfetta per addolcire i volti squadrati con mascelle importanti e pronunciate. Ecco come procedere: fare una riga laterale e cotonare un po’ le ciocche alla base per dare volume. Fissare quindi la coda lateralmente a metà altezza oppure più in basso, allo stesso livello della nuca.