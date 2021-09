Con l’arrivo della stagione autunnale, nuovi frutti entrano a far parte della nostra vita e tra questi uno dei più amati sono le castagne. Questi piccoli frutti marroni dalla forma tondeggiante sono deliziosi e si possono usare non solo per le classiche caldarroste, ma per moltissime ricette. Ma non solo, dalle castagne si può ricavare una farina senza glutine perfetta da impiegare per moltissimi dolci e piatti senza glutine.

Continuando a leggere vedremo 4 modi per portare in tavola questo frutto autunnale con tanto gusto e stile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un’ottima fonte di carboidrati complessi

Le castagne sono dei frutti autunnali ricchi di acido folico (utile per le donne in gravidanza) e di ferro, deliziose e amate da tutti. Questi frutti sono però molto calorici, con 165 calorie ogni 100 grammi, per cui si consiglia di non eccedere nelle quantità per non prendere peso.

Tuttavia, sono un’ottima fonte di carboidrati complessi, sono senza glutine e contengono molte fibre, sali minerali e altre sostanze utili all’organismo. Tra questi ricordiamo potassio, calcio, ferro, fosforo, sodio, vitamine B1, B2 e B3. Infine, le castagne non contengono colesterolo, ma una buona dose di acidi grassi omega 3 e omega 6.

In breve, le castagne sono ottime per recuperare le energie e tornare in forza, ad esempio dopo un periodo stressante o di malattia. Inoltre, la presenza degli omega 3 e 6 e l’assenza di colesterolo rendono le castagne utili per la salute del cuore. Infine, data la grande presenza di fibre, le castagne sono un buon rimedio per la stitichezza.

4 modi per portare in tavola questo frutto autunnale con tanto gusto e stile

Le castagne sono ottimi elementi da usare sia come spuntino, ma anche per preparare piatti complessi. Dalle castagne si possono preparare la farina senza glutine, ma anche la confettura di castagne, perfetta per preparare dolci unici e irresistibili. Vediamo ora i principali usi delle castagne in cucina:

caldarroste: sono il metodo classico per consumare le castagne ed anche il più amato. Per preparare le caldarroste, si devono semplicemente cuocere le castagne sulla brace di una fiamma, in una padella capiente forata sul fondo;

castagne bollite: anche se per far bollire le castagne ci vuole almeno 1 ora, dopo si potranno usare per preparare torte, biscotti, o altro ancora. Ad esempio, si può preparare una deliziosa purea ottima per farcire peperoni e altre verdure ripiene;

castagne essiccate: è il modo migliore per conservare a lungo le castagne e poterle impiegare anche fuori dalla loro stagione;

castagne arrosto: simili alle caldarroste, ma questa volta le castagne si arrostiscono in forno. Queste castagne si possono poi mangiare direttamente, come spuntino, o aggiungere alla nostra colazione. Oppure ancora, le castagne arrosto si usano per preparare gustose zuppe autunnali.

Ecco, dunque, i principali modi per usare le castagne in cucina, per poter preparare decine di ricette deliziose.