Dolce, fragrante ed amata da tutti, la crema pasticcera è la più usata nelle cucine di tutto il mondo. Che si tratti di farcire una torta, un croissant o i bignè, non ci sono creme più buone della regina indiscussa della pasticceria.

Per di più, esistono diverse varianti della ricetta classica molto semplici da preparare.

Continuando a leggere, scoprirete come con una ricetta si possano preparare 4 tipi diversi di crema pasticcera pronta in pochi minuti per dolci deliziosi ed originali.

La ricetta base

Ingredienti:

a) 500 ml latte;

b) scorza di 1 limone;

c) una bustina di vanillina;

d) 4 tuorli;

e) 150 g zucchero;

f) 75 g farina 00.

E ora veniamo al procedimento.

Per prima cosa versiamo il latte il latte in un pentolino con dentro la scorza del limone e la vanillina. Scaldiamolo fino a portarlo a bollore, e togliamo poi la scorza di limone.

In un altro pentolino versiamo i tuorli, lo zucchero e la farina e mescoliamo bene fino ad ottenere una consistenza liscia. Possiamo anche aiutarci con le fruste elettriche per questo passaggio.

In seguito, versiamo il latte caldo nel pentolino con gli altri ingredienti mescolando bene affinché gli ingredienti si amalgamino bene.

Mettiamo il pentolino sul fuoco e continuiamo a mescolare fino a quando la crema non comincia ad addensarsi del tutto ed a fare le bolle. A questo punto spegniamo il fuoco: la crema è pronta.

Una ricetta per 4 tipi diversi di crema pasticcera pronta in pochi minuti per preparare dolci deliziosi ed originali

Partendo dalla ricetta classica, con poche variazioni si otterranno altri tre tipi di crema:

a) al pistacchio: aggiungete 2 cucchiai di pasta per pistacchi alla crema pronta e calda e mescolare bene;

b) al cioccolato fondente: per ottenerla basterà sciogliere 200 grammi di cioccolato fondente a bagnomaria ed aggiungerlo alla crema pasticcera ancora calda, mescolando accuratamente;

c) al caffè: quando scaldate il latte nel pentolino, aggiungete circa 2 tazzine di caffè forte, e seguite il resto della ricetta normalmente.

Sembra troppo bello per essere vero, ma così facendo sarà semplice ottenere delle deliziose creme per stupire la famiglia e gli amici con dolcetti deliziosi. Ecco, quindi, qual è la ricetta per 4 tipi diversi di crema pasticcera pronta in pochi minuti per preparare dolci deliziosi ed originali.