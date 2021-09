Nell’arredare casa o nel decorare il giardino e il terrazzo, c’è un elemento che non può mancare, le piante. Ne esistono un’infinità, tutte diverse per forma, colore, dimensioni e molto altro ancora. Inoltre, le piante non sono solo belle, ma anche utili, perché contengono tante sostanze ricche di proprietà positive per l’organismo.

Ecco perché molte persone scelgono di decorare casa con piante che non sono solo belle, ma anche utili. Continuando a leggere vedremo qual è una pianta magnifica e dalle proprietà rilassanti.

Questa magnifica pianta decorativa è un ottimo rimedio della nonna per lo stress

La Scutellaria è una pianta erbacea perenne che fin dai tempi antichi viene usata nella medicina orientale per le molte proprietà che possiede. Infatti, in ambito fitoterapico, questa pianta è famosa per possedere proprietà antivirali, antinfiammatorie e protettrici del fegato. Dalle sue radici si possono estrarre queste sostanze, che agiscono rafforzando le difese dell’organismo e alleviando ansia e stress.

Proprio per questo le nostre nonne usano la scutellaria per preparare degli infusi con cui calmare gli animi e affrontare i periodi di stress. Inoltre, questi infusi sembrerebbero conciliare il sonno e migliorarne la qualità.

Per cui, se si soffre di stress e si sta passando un brutto periodo, questa pianta potrebbe essere utile. Logicamente, si tratta di rimedi fai da te, tramandati di famiglia in famiglia e non di cure mediche. Per informazioni riguardo eventuali applicazioni della pianta in ambito medico si consiglia di consultare il proprio medico curante.

Cura e coltivazione

Dunque, come abbiamo visto, è questa la magnifica pianta decorativa che è anche un ottimo rimedio della nonna per lo stress. Questa pianta può raggiungere i 60 centimetri di altezza ed è caratterizzata da una fioritura ricca di piccoli fiorellini viola o blu disposti in spighe. La scutellaria è piuttosto diffusa in Italia e predilige boschi ricchi di querce, castagni e lecci.

Questa pianta, quindi, si può coltivare sia in giardino che in vaso, ma occorre far attenzione a scegliere la specie giusta. Infatti, esistono centinaia di specie di scutellaria, ma solo alcune di queste hanno le proprietà descritte. Ad esempio, la specie più amata in ambito fitoterapico è la Scutellaria baicalensis. In generale, la scutellaria resiste bene al freddo, per cui è perfetta da coltivare un po’ ovunque in Italia.

Predilige un terreno acido e un’esposizione diretta ai raggi del sole, tranne che d’estate. Quindi, se non si coltiva in vaso e non si può spostare, si consiglia di tenerla in una posizione non troppo esposta al sole. Infine, la scutellaria preferisce un terreno umido, ma senza ristagni, per cui si consiglia di bagnarla spesso e in piccole quantità.

Quindi, è questa la pianta che in molti conoscono solo per la sua bellezza, ma che in realtà ha anche molte proprietà.

