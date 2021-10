Oggi prepareremo un dolce non solo buono, ma anche bello da vedere grazie alla tipica colorazione della barbabietola. Si tratta di un ortaggio a radice ricco di ferro, di vitamina C e B9 che potenzia il sistema immunitario e sembra favorisca la salute cardiovascolare.

La crema di barbabietola, con le uova lavorate insieme allo zucchero e l’olio di semi, donano una consistenza alla torta particolarmente piacevole. Dunque passiamo all’opera, anticipando che questa coloratissima torta autunnale è sorprendentemente soffice e buona, oltre che facile da preparare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vediamo cosa serve in cucina per preparare questa coloratissima torta autunnale

Ingredienti:

300 gr di barbabietole precotte;

200 gr di farina tipo 1;

180 ml di olio di semi di mais;

120 gr di zucchero;

2 cucchiai di granella di nocciola;

1 baccello di vaniglia;

1 cucchiaio di cacao e zucchero a velo.

Passiamo alla preparazione

Cominciamo con il setacciare la farina e il lievito. Subito dopo prepariamo la crema di barbabietole privandole delle buccia e tagliandole a dadini. Trasferiamo il tutto in un mixer, insieme a due cucchiai di olio di semi e frulliamo fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto, con un coltello, preleviamo dal baccello di vaniglia i semi, che aggiungeremo alle uova e allo zucchero. Lavoriamo il tutto con la frusta elettrica, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Adesso aggiungiamo il resto dell’olio di semi, la farina e il lievito. In questa fase, stiamo attenti ad inglobare gli ingredienti secchi un cucchiaio alla volta. Per fare questa operazione, utilizziamo una spatola con movimenti regolari e lenti, per non smontare il composto.

In ultimo inglobiamo anche la crema di barbabietole, amalgamando per bene il tutto.

Questa coloratissima torta autunnale è sorprendentemente soffice e buona, oltre che facile da preparare

Ora trasferiamo il composto in una tortiera di 22 cm di diametro, precedentemente imburrata e infarinata. Inforniamo a 180 gradi in modalità statica, per circa 40 minuti. Prima di sfornare, non dimentichiamo di fare la prova dello stecchino perché ogni forno è una storia a sé.

Trasferiamo il dolce su un vassoio una volta intiepidito e serviamolo con una spolverata di zucchero a velo, cacao amaro e granella di nocciole.

Approfondimento

Bastano 5 euro per iniziare la giornata alla grande con questo dolce impastato con amore.