Uno dei metodi di previsione del futuro più antichi del mondo è la lettura dei tarocchi. I Lettori più curiosi possono approfondire l’argomento leggendo questo articolo recentemente pubblicato su ProiezionidiBorsa. Il sistema è molto semplice: estraiamo una carta a caso dal mazzo e la spieghiamo nei suoi significati e nelle sue influenze.

Dopo aver parlato del Sole nell’ultimo articolo, oggi il focus è dedicato alla Forza: l’Arcano Maggiore numero XI che riserva tanti significati nascosti. Il senso dei tarocchi, va ricordato, non è predittivo come lo zodiaco: si tratta più di un’utile guida alle sensazioni interiori di ciascun interessato. Nella loro analisi, illuminata dalla luce degli Arcani, si può spesso trovare il senso più vero di ciò che si cerca e si ha bisogno di sapere. Allora, ecco la carta dei tarocchi della settimana per scoprire come andranno fortuna, denaro e amore.

L’Arcano XI

Un dettaglio da non trascurare è il fatto che i tarocchi hanno due sensi di lettura: possono uscire dritti o rovesciati. Nel primo caso, la loro interpretazione sarà direttamente collegata a ciò che indica il simbolo. Nel secondo caso, invece, sarà tutto il contrario, il senso ribaltato: ecco che, per esempio, il Sole diventa da una carta positiva e portatrice di luce quando dritta e un messaggero di tempi bui quando rovesciata.

L’Arcano XI, la Forza, è tradizionalmente rappresentato come una donna che doma un leone aprendogli le fauci. Senza paura, senza indugio, quasi serenamente e senza sforzo, esattamente come il significato principale di questa carta: la ragione umana che prevale sugli istinti animali, bassi e selvaggi. Ed è proprio questo il suo significato principale quando dritta: la capacità di dominare gli istinti con l’intelletto.

Al contrario, quando esce a rovescio, indica uno stato di apatia, di pigrizia, di incapacità nell’affrontare i momenti di evoluzione personale. Il consultante potrebbe non essere in grado di controllare i suoi istinti e indulgere in istinti autodistruttivi.

La forza si associa in particolare ai lavori manuali. Indica la necessità di rimboccarsi le maniche, senza risparmiarsi, per avere successo nel campo professionale. In amore, invece, indica la mancanza di rassegnazione davanti a una storia finita.

A seconda che sia dritta o rovesciata, poi, è segno di una grande dedizione alla propria relazione oppure di una morbosità quasi ossessiva. Nella sfera del denaro, indirizza il consultante a concludere i propri affari e fare affidamento sulla sua solidità economica. Genericamente, indica anche una persona di grande salute, robusta e poco incline ad ammalarsi.

Quando dalla pescata esce l’Arcano della Forza, il mazzo sta indicando al consultante di trovare dentro di sé il potenziale per superare tutti gli ostacoli: un potenziale che di certo egli già possiede.