Cosa c’è di più buono di una semplice ciambella fatta in casa in vista del weekend? Oggi, presenteremo una versione quanto mai semplice, economica e sbrigativa. Basteranno 20-30 minuti per organizzare gli ingredienti e amalgamarli, mettere in forno e pulire la cucina.

In compenso, porteremo in tavola un dolce fatto con le nostre mani e che sicuramente troverà il consenso dei commensali.

Avevamo già visto una ciambella con yogurt e uova; oggi, invece, procederemo senza questi 2 ingredienti. Il risultato sarà comunque assicurato!

Passiamo all’opera, dunque, anticipando che questa ciambella al cioccolato è senza uova e lattosio ma regala piacere a ogni morso. Ecco cosa occorre in cucina per preparare la nostra ciambella al cioccolato.

Ingredienti

600 gr di biscotti secchi senza uova;

1 litro di latte di mandorla;

150 gr di mandorle tritate grossolanamente;

100 gr di cioccolato nero fondente (tritato);

5 cucchiai di cacao amaro;

2 cucchiai di sciroppo di acero;

1 bustina di lievito per dolci.

Prepariamo la base di questo dolce che regala tanto piacere a piccoli morsi

Cominciamo a preriscaldare il forno a 180°. Intanto in una ciotola sbricioliamo i biscotti.

A questo punto iniziamo a versare il latte di mandorla un po’ per volta. Dopo ogni aggiunta, con l’aiuto di un cucchiaio, cerchiamo di amalgamare per bene il tutto. L’obiettivo finale sarà quello di ridurre i biscotti in una poltiglia di una consistenza giusta, né liquida, né dura.

Il risultato sarà sempre più vicino man mano che aggiungeremo altro latte di mandorla. Quindi regoliamoci con la quantità, magari usando anche meno di quanto indicato, laddove non fosse necessario inglobarlo tutto.

Questa ciambella al cioccolato è senza uova e lattosio ma regala piacere a ogni morso

Completata questa prima operazione, aggiungiamo le mandorle e amalgamiamo. A questo punto aggiungiamo il cacao, il cioccolato fondente e il lievito, incorporandoli bene al composto, prima di completare con lo sciroppo di acero.

Prendiamo uno stampo per ciambella e lo oliamo e infariniamo. A questo punto versiamo il composto, stando attenti a distribuirlo in maniera omogenea.

Inforniamo a 180° per circa 40-45 minuti, facendo la prova dello stuzzichino prima di spegnere e verificarne la cottura interna. Una volta spento il forno, lasciamo raffreddare qualche minuto e solo dopo riponiamo il dolce su un piatto da portata.

