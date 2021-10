Bastano 5 euro per iniziare la giornata alla grande con questo dolce impastato con amore

Un buon modo per iniziare la giornata è di gustare qualcosa di buono e di dolce che dia la carica giusta per partire.

Abbiamo già visto come preparare una ciambella al cioccolato senza uova e lattosio. In questa sede presentiamo invece un ciambellone che richiederà davvero pochi minuti e pochi euro. Potremo servirlo a colazione ai bambini prima della scuola, ma risulterà gradito anche dagli adulti prima di andare al lavoro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Passiamo all’opera, dunque, anticipando che bastano 5 euro per questo dolce impastato con amore e iniziare la giornata alla grande. Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti

250 gr di farina di riso;

170 gr di zucchero;

100 gr di acqua tiepida;

100 ml di olio di semi;

3 uova;

65 gr di fecola di patate;

2 limoni;

1 bustina di lievito per dolci;

zucchero a velo.

Prepariamo questo dolce fatto con amore

Preparare questo dolce sarà alquanto semplice, facile e veloce. Inoltre questo ciambellone risulterà particolarmente morbido, alto, aromatico e leggero. Questo perché è senza glutine e nel procedimento presenta l’aggiunta di fecola di patate, di olio, invece del burro, dell’acqua tiepida e del succo di limone, oltre che la scorza.

È ora di iniziare a preparare il ciambellone. Anzitutto laviamo i limoni, grattugiamo la scorza in un piattino e strizziamo il succo (privo dei semi) in un bicchiere.

Poi prendiamo una ciotola e iniziamo a montare con la frusta elettrica l’albume delle uova, a neve ben ferma. Ora è la volta a parte degli albumi con lo zucchero, sempre aiutandoci con la frusta elettrica, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Adesso siamo pronti per incorporare anche l’acqua tiepida, l’olio e il succo e la scorza di limone. Amalgamiamo per bene il tutto.

Infine aggiungiamo, poco alla volta, anche la farina di riso e la fecola di patate, precedentemente setacciate. Infine incorporiamo il lievito e gli albumi montati a neve.

Trasferiamo il composto in uno stampo da ciambellone precedentemente infarinato e imburrato. Inforniamo a 180° per circa 40 minuti. A cottura ultimata lo lasciamo raffreddare, prima di servire con una spolverata di zucchero a velo.

Bastano 5 euro per iniziare la giornata alla grande con questo dolce impastato con amore

Come si evince, si tratta di un dolce e facile e rapida esecuzione, oltre che anche abbastanza economico, come nel caso di questa irresistibile ciambella allo yogurt.

Stimiamo 1 euro il costo della farina di riso ed altri 0,25 per lo zucchero. Imputiamo 50 centesimi per i 100 ml di olio di semi, poi 1 euro per le uova e 1 euro per i limoni. Infine consideriamo altri 1,75 euro tra la bustina di lievito e la quantità di fecola che serve per il dolce.

Sommando le carie voci di spesa, otteniamo a spanne 5 euro di spesa con cui preparare questa delizia adatta per la colazione.

Approfondimento

In estasi già al primo assaggio di questa crostata di fichi di fine estate.