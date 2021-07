Con questa ricetta si potranno stupire gli ospiti con un dolce davvero godurioso e senza far scattare alcun senso di colpa.

Gli ingredienti di questa ricetta sono infatti tutti a basso indice glicemico e dunque perfetti anche per chi è attento alla bilancia. La glicemia alta può favorire i chili di troppo, quindi riuscire a tenerla bassa come qui illustrato può servire a dimagrire più velocemente.

Inoltre sia nei biscotti che nella crema troveremo la stevia, a zero calorie e con basso indice glicemico. È questo infatti il dolcificante naturale per diabetici con 0 calorie per dimagrire e risparmiare soldi dal dentista.

Presentiamo quindi questo irresistibile tiramisù senza zucchero e con poche calorie è super cremoso e golosissimo.

L’occorrente

Gli ingredienti per questo tiramisù goloso:

400 gr di biscotti integrali senza zucchero;

350 gr di ricotta light;

150 gr di mirtilli;

3 uova;

2 litri di bevanda di soia senza zucchero;

50 gr di stevia;

4 cucchiai di cocco rapè;

3 cucchiai di mandorle a lamelle;

1 baccello di vaniglia.

Prepariamo il nostro dolce speciale per chi è attento alla bilancia e alla glicemia

Mondiamo i mirtilli e facciamo riscaldare la bevanda di soia su fiamma media insieme ai semi di vaniglia prelevati dalla bacca. Spegniamo la fiamma, facciamo riposare e raffreddare ciò che ci servirà come bagna.

Ora lavoriamo in una terrina la ricotta con la stevia, fino ad ottenere una crema senza grumi. A operazione ultimata la riponiamo in frigo.

Nel frattempo prendiamo un’altra ciotola e montiamo a neve ferma gli albumi.

Poi preleviamo la crema di ricotta dal frigo, aggiungiamo i tuorli e lavoriamo bene con la frusta elettrica. Aggiungiamo 2 cucchiai di cocco rapè.

A questo punto incorporiamo gli albumi montati prima, lentamente e con l’aiuto di una spatola, con movimenti regolari dall’alto verso il basso. Trasferiamo in frigo la crema di ricotta.

Nulla da eccepire, questo dolce super goloso e cremoso ha poche calorie e presenta basso indice glicemico

Prepariamo adesso una terrina per comporre il nostro tiramisù. Adagiamo una base di biscotti integrali senza zucchero ammorbiditi (ma non eccessivamente) con la bagna di latte di soia e vaniglia. Poi disponiamo la crema di ricotta, mirtilli e cocco rapè, a seguire dei mirtilli disposti qua e là e delle mandorle a lamelle.

Proseguiamo in questo modo fino a raggiungere il bordo della terrina. Poi finiamo con una spolverizzata di cocco rapè e mandorle e decoriamo con i mirtilli rimasti.

Disponiamo la terrina una notte in frigo e serviamo il nostro tiramisù con un bicchiere di tè verde fresco con foglioline di menta e qualche mirtillo. Dunque, questo irresistibile tiramisù senza zucchero e con poche calorie è super cremoso e golosissimo.

