Anche chi vuole vivere la sera senza spendere troppo amerà questa città premiata per mare limpido e distese di sabbia bianca  

Se si stanno programmando le vacanze, l’Italia offre località meravigliose, sia che si ami il mare o la montagna. Chi ama il mare e i paesaggi esotici non avrà bisogno di andare lontano perché il nostro bel Paese ha tantissime località dalle bellezze mozzafiato. Si pensi alla bellissima Villasimius, un paese della Provincia Sud Sardegna, con spiagge di sabbia bianca bagnate da un’acqua cristallina e da un paesaggio straordinario. Un altro paese che merita senz’altro di essere visitato, affacciato però sulla costa a nord-est della Sardegna, con uno straordinario mare turchese è Budoni.

Anche chi vuole vivere la sera apprezzerà questo luogo, ideale per chi non vuole rinunciare a serate piacevoli senza spendere troppo. Il centro storico infatti è ricco di locali pubblici ed è il cuore della movida notturna, con tantissimi ristoranti, discoteche e punti d’incontro per giovani e famiglie. Per tutta la stagione estiva da giugno a settembre su via Nazionale e per Porto Ottiolu si tiene il mercato serale tra luci e musiche. Si può passeggiare tra le bancarelle di commercianti e artigiani e tra i tanti localini dove poter fare cene e aperitivi.

Quest’anno inoltre Budoni ha anche ricevuto la Bandiera Blu per le sue splendide acque nonché per la molteplicità di ottimi servizi che offre. Come la presenza di aree pedonali, aree verdi, servizi in spiaggia eccellenti e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Bandiera Blu è un ecolabel assegnato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Questa splendida cittadina, grazie ai suoi servizi e alle sue meravigliose spiagge bagnate da un mare turchese dall’incredibile bellezza, merita a pieno titolo tale riconoscimento. Il suo ampio litorale offre un’ampia scelta tra spiagge e insenature.

Tra le spiagge di Budoni, Cala Ottiolu, a sud dell’omonimo porto, dalla sabbia finissima è particolarmente adatta alle famiglie con bambini per il fondale basso. Dotata di parcheggi e servizi di ristoro lascerà a bocca aperta per i fantastici colori del mare e per la soffice sabbia bianca. Li Cucutti si trova tra gli isolotti di Ottiolu e Punta Li Cucutti. È circondata da una bellissima pineta dove trovare riparo dal sole e fare anche pic-nic. Anche Baia Sant’Anna è una meravigliosa e ampia spiaggia bianca, con mare cristallino, molto amata dai sub per i fondali che diventano molto velocemente profondi. Se si opta di trascorrere le vacanze a Budoni, non si potrà non raggiungere anche la vicina località di San Teodoro, un’altra perla preziosa di questa fantastica Regione italiana.

