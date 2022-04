Acqua cristallina, sabbia bianca e paesaggio mozzafiato non sono ai Caraibi ma in questo paese facilmente raggiungibile senza aspettare agosto

Con l’avvicinarsi della bella stagione si risveglia il desiderio di vacanza, di partire e lasciarsi alle spalle il freddo e i problemi sul lavoro. Il sogno classico è immaginarsi sdraiati su un’amaca legata tra due palme e avere come sottofondo lo sciabordio delle onde di un mare caraibico. Tuttavia fare i conti col portafogli ci fa risvegliare bruscamente dal nostro sogno paradisiaco. Ma chi lo ha detto però che il paradiso sia solo ai Caraibi?

Acqua cristallina, sabbia bianca e paesaggi mozzafiato si trovano anche nella nostra meravigliosa Italia e questo sogno potrebbe diventare realtà senza dover andare troppo lontano. Nella parte sud-orientale della Sardegna si trova, infatti, un paese con spiagge di candida sabbia bianca e mare cristallino che realizzeranno il nostro sogno.

Si tratta in particolare di Villasimius un paese della Provincia Sud Sardegna, una località turistica di straordinaria bellezza. La poca distanza da Cagliari la rende facilmente raggiungibile mediante l’aeroporto o il porto. Da Cagliari infatti dista circa un’ora e può raggiungersi mediante la nuova SS 124 var Orientale Sarda o la tortuosa strada costiera. Da quest’ultima potranno ammirarsi le meravigliose spiagge dalla vista mozzafiato. Tra queste merita sicuramente una sosta la meravigliosa spiaggia di mari pintau, un vero e proprio quadro naturalistico.

Una volta arrivati a Villasimius non potranno non visitarsi le sue spiagge spettacolari formate da lunghe distese di sabbia bianca e le sue bellissime calette. Sul versante orientale si rimarrà senza fiato nell’ammirare la meravigliosa Porto Giunco.

Una lingua di sabbia bianca racchiusa tra una laguna e un mare cristallino, di un azzurro delicato. Sembrerà di stare davvero ai Caraibi grazie a questa spiaggia tropicale che sembra proprio un angolo di paradiso. Il fondale basso la rende adatta alle famiglie con bambini e la sua ampiezza consentirà di stare sdraiati e farsi bagnare dall’acqua trasparente. Ma le meraviglie non finiscono qui, perché alle sue spalle troveremo lo stagno di Notteri dove ammirare i fantastici fenicotteri rosa.

La spiaggia inoltre è ben attrezzata con chioschi, bar e ristoranti. Per visitare questo paradiso non sarà necessario attendere agosto, in quanto il clima è sempre mite. Magari sarà ancora più piacevole godere di questa meraviglia senza la folla dei turisti.

