Le assumiamo tutti i giorni a tavola, magari senza nemmeno sapere a cosa servono nello specifico. Parliamo delle vitamine e, molti di noi conoscono le più famose come la C e la B. Ma anche la D, che assumiamo alla grande col sole in queste settimane e che tanto farebbe bene alla pelle e alle ossa. Ma le vitamine sono davvero tante e il loro Mondo è in continua evoluzione. Visto che nascono frutti legati all’incrocio di altri frutti e a varie selezioni. Oggi ci occuperemo di una vitamina che spesso vediamo denominata come “inositolo” negli integratori. Una sostanza che teoricamente dovremmo assumere in maniera regolare ed equilibrata semplicemente con una dieta varia e comune. Ma anche nel caso di questa vitamina, il suo eccesso potrebbe portarci a qualche sintomo abbastanza fastidioso e inopportuno.

Una missione al servizio del cervello

Alleata del cervello per mantenerlo giovane e nemica del colesterolo anche questa vitamina non vitamina avrebbe qualche piccola attenzione da seguire. Ricorda anche questo studio medico che la vitamina B7, o inositolo, si distinguerebbe come vera e propria alleata del cervello. Curioso come sia considerata una vitamina non vitamina, nel senso che appartiene al gruppo composito delle vitamine non vitamine del folto gruppo B. Una licenza tecnica della medicina che riconoscerebbe comunque i meriti e le virtù di questa sostanza utile, ad esempio, per rilassare la mente e prendere sonno. Potrebbe capitarci di trovarla nelle confezioni di integratori per dormire meglio e allontanare lo stress prima di coricarci. Sempre, ovviamente dietro prescrizione medica. La sua azione, collegata a quella del magnesio, favorirebbe una maggiore concentrazione cerebrale, ma anche un maggiore relax.

Alleata del cervello per mantenerlo giovane e killer del colesterolo questa vitamina presa però in eccesso potrebbe causare perdita di appetito e difficoltà di digestione

Quando le nostre nonne ci dicevano da piccoli che mangiare noci e banane rendeva più intelligenti avevano ragione. La scienza avrebbe infatti documentato che la vitamina B7 contenuta in questi 2 alimenti porterebbe in dote una maggiore elasticità cerebrale. Inoltre, altre 2 delle sue funzioni primarie sarebbero quelle di:

aiutare il fegato nella depurazione;

contrastare l’ossidazione arteriosa causata dai radicali liberi.

La troviamo nelle uova e nella carne, nella frutta secca e nelle banane, nei cereali integrali e negli agrumi. Ma, attenzione che, come sottolineano gli esperti, eccedere con la sua assunzione, potrebbe causarci inappetenza e improvvisi stop al processo digestivo regolare.

Lettura consigliata

Un poker incredibile di suggerimenti utili ed efficaci con cui potremmo avere gambe leggere e sgonfie senza usare medicine