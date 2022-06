Fra i prodotti più difficili da scegliere al supermercato c’è sicuramente l’acqua in bottiglia. La varietà dell’offerta non manca di certo, ma è difficile orientarsi tra termini come residuo fisso, pH, oligoelementi, ecc. Così, si finisce spesso per scegliere l’acqua in base agli slogan pubblicitari. Ma per fortuna un’indagine ci viene in aiuto.

L’indagine sulle migliori acque naturali al supermercato nel 2022

Per aiutare gli italiani nella scelta dell’acqua naturale, l’associazione Altroconsumo ha realizzato una classifica dei migliori marchi. Tuttavia, prima di svelare i risultati del test, bisogna fare una premessa. Molti pensano che l’acqua in bottiglia sia più salutare di quella del rubinetto, ma non è detto che sia così. Nel nostro Paese l’acqua del rubinetto è generalmente buona e non ha controindicazioni per la salute. In più, l’acqua del rubinetto ha il vantaggio della comodità e del minor impatto ambientale. Ma, se vogliamo comunque comprare l’acqua in bottiglia, come facciamo a riconoscere un prodotto di qualità?

Per valutare l’acqua naturale, l’indagine di Altroconsumo ha comparato ben 38 marchi diversi, acquistabili al supermercato. Fra i criteri utilizzati nel test ci sono il contenuto di sali minerali, l’etichetta, la presenza di metalli e contaminanti e la qualità della bottiglia. La classifica ha evidenziato che, come spesso accade, a un prezzo più elevato non corrisponde necessariamente un prodotto migliore. Anzi, fra le acque consigliate ne spicca una a un prezzo stracciato.

Questa acqua naturale costa meno di 10 centesimi eppure sarebbe tra le migliori in Italia secondo gli esperti

Tra i 38 marchi valutati nel 2022 da Altroconsumo, sono sette le acque naturali che hanno passato il test a pieni voti, ottenendo il giudizio di “qualità ottima”. Eccole in ordine di punteggio:

Smeraldina; Rocchetta; Recoaro; San Bernardo; San Benedetto; Alpe Guizza; Lauretana.

Al primo posto della classifica si riconferma Smeraldina, che sgorga a Tempio Pausania, in Sardegna. È un’acqua oligominerale con un contenuto equilibrato di sali minerali. Il prezzo medio al supermercato è attorno ai 39 centesimi, leggermente più alto di quello delle altre bottiglie con qualità ottima. Infatti, Rocchetta e Lauretana costano 0,33 euro, San Bernardo 0,31 euro, mentre San Benedetto e Recoaro costano rispettivamente 0,21 e 0,20 euro.

La vera sorpresa è, però, Alpe Guizza, a 0,09 euro: questa acqua naturale costa meno di 10 centesimi, eppure non ha nulla a che invidiare ad altri marchi più cari. Infatti, l’acqua oligominerale Alpe Guizza, che nasce nelle Alpi Piemontesi, è il miglior prodotto per rapporto qualità prezzo secondo gli esperti di Altroconsumo. Si tratta anche di un’acqua indicata per chi vuole seguire una dieta povera di sodio. Non bisogna infatti dimenticare che la scelta dell’acqua dipende anche dalle proprie esigenze di salute: per esempio, le acque sodiche sono adatte agli sportivi, mentre quelle bicarbonato-calciche aiutano chi ha problemi di digestione.

Approfondimento

