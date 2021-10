È risaputo che alcuni cibi danneggiano la salute della bocca. Ma esistono anche alimenti e bevande in grado di favorire il benessere dei denti. In particolare, quasi nessuno sa cosa bere a fine pasto per evitare la carie e digerire meglio. È il momento di scoprirlo.

Mai trascurare la salute della bocca

Il benessere di denti e gengive è fondamentale. Una carie non curata, infatti, può evolversi in un ascesso, distruggendo interamente il dente. Tutto ciò comporta non solo dolore, ma anche una montagna di spese dal dentista.

Inoltre, quando la placca si accumula sui denti, si rischia una gengivite. Questa è un’infiammazione delle gengive, che si riconosce dal gonfiore, dal dolore o dal sanguinamento. È una fra le principali cause di perdita dei denti nelle persone di età adulta. Ma non solo: quando la gengivite peggiora, diventando parodontite, può addirittura causare gravi malattie.

Insomma, la salute orale non va mai trascurata, perché ha conseguenze più ampie su tutto l’organismo. Per prendersi cura di denti e gengive, ovviamente l’igiene orale è fondamentale: bisogna usare spazzolino e dentifricio dopo ogni pasto, senza dimenticare il filo interdentale.

Inoltre, come molti già sanno, è bene evitare il fumo e alcuni alimenti, come i dolciumi o le bibite zuccherate. Molti ignorano, però, che ci sono anche cibi e bevande con un effetto protettivo, come ad esempio uno snack amato da grandi e piccini. Perfino una bevanda che quasi tutti considerano nemica dei denti in realtà allontana la carie.

Ma c’è un gesto ancora più semplice per proteggere la salute della bocca. Il bello è che aiuta anche a digerire meglio. Ecco di cosa si tratta.

Quasi nessuno sa cosa bere a fine pasto per evitare la carie e digerire meglio

A svolgere un importante ruolo protettivo per i denti c’è anche l’acqua minerale. Infatti i sali contenuti nell’acqua possono modificare il pH e la concentrazione di ioni nella bocca, evitando il proliferare della carie.

Ecco perché gli esperti consigliano in particolare di bere un bicchiere d’acqua bicarbonato-calcica. Si tratta di un tipo d’acqua minerale molto diffusa in commercio, e caratterizzata da un contenuto di bicarbonato superiore a 600 mg/L e un tenore di calcio maggiore di 150 mg/L.

Quest’acqua va bevuta soprattutto a fine pasto, in modo che possa ridurre l’acidità della bocca, allontanando la carie. C’è peraltro un vantaggio in più: l’acqua bicarbonato-calcica è indicata anche per chi fa fatica a digerire o soffre di reflusso gastrico.

Insomma, è un rimedio davvero semplice per aiutare a combattere due problemi in un colpo solo.