Il bagno è una delle stanze più utilizzate in casa e per questa ragione deve essere continuamente igienizzata e lavata.

Questo luogo è molto spesso il più umido di tutta la casa, dal momento che facciamo quotidianamente docce e bagni caldi.

Per questa ragione, a volte non è sufficiente aprire le finestre per eliminare tutta l’umidità accumulata; quindi, potremo ricorrere all’uso di un’apposita pianta decorativa.

Quasi nessuno sa che per eliminare l’umidità del bagno basta questa pianta ornamentale

Abbellire l’ambiente con delle piante lo rende più accogliente; infatti, questa è la pianta rampicante a forma di cuore ideale per casa che sta spopolando.

La stessa cosa vale per il bagno perché, oltre a migliorare il clima al suo interno, lo renderemo più vivace, rilassante ed ospitale.

Non tutte le piante sono adatte a questo tipo di clima ma quella di cui parleremo necessita di umidità e di poca luce, per svilupparsi al meglio.

Si tratta dell’Aspidistra che è molto semplice da coltivare e non necessita di particolari cure o attenzioni.

Essa è in grado di assorbire l’umidità ed è allo stesso tempo molto elegante esteticamente.

Infatti, questa pianta è particolarmente decorativa, in quanto produce dei fiori dalle tonalità rosso cupo che doneranno colore al nostro bagno.

Le foglie, inoltre, sono molto scenografiche perché molto larghe e di un colore verde lucido che catturerà il nostro sguardo.

È bene sapere che alcune piante, se poste in bagno, migliorano la qualità dell’aria depurandola; infatti, rilasciano ossigeno e assorbono l’anidride carbonica.

Secondo gli esperti è questa la pianta da avere per purificare l’aria in casa, poco conosciuta ma che potrebbe esserci davvero utile.

Soluzioni per l’umidità

L’umidità è molto fastidiosa in quanto, col tempo, potrebbe causare macchie, muffe e cattivi odori difficili da eliminare.

Per eliminarla è importante anche mantenere costantemente pulite e asciutte le piastrelle, oltre che il bagno, ostacolandone la formazione in partenza.

Il sale grosso è una soluzione naturale che utilizzano in molti, in quanto basterà versarlo in un contenitore e posizionarlo in un angolo nascosto della stanza.

Questo assorbirà efficacemente l’umidità e, quando noteremo che sarà troppo umido, basterà infornarlo a 50 gradi per qualche minuto e potremo riutilizzarlo.

Si presta a diversi utilizzi in casa, per esempio basta solo un po’ di sale grosso nei vasi per risolvere questo fastidioso problema.