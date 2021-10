Il trucco del #31# è noto a tutti: digitando questa cifra e i due cancelletti prima del numero di telefono da chiamare si potrà nascondere il proprio numero. Il destinatario, anche se è un contatto della rubrica, non potrà sapere da chi sta ricevendo la chiamata. C’è però un modo rapido e veloce per nascondere sempre il numero di cellulare ed evitare di dover seguire sempre questo procedimento. Una volta sbrigati i pochi rapidi passaggi che illustreremo, il numero di cellulare non comparirà mai alla persona chiamata.

Vedremo quindi come nascondere sempre il numero di telefono su iPhone e fare chiamate anonime. La funzione è reversibile e può essere disattivata e riattivata in qualunque momento.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Come nascondere sempre il numero di telefono su iPhone e fare chiamate anonime

Il primo passo è cliccare sull’icona “Impostazioni” del nostro dispositivo iOS, che è riconoscibile, oltre che per la scritta, dall’icona grigia e nera. Scorrendo la schermata con il dito, si troverà l’opzione “Telefono”, accompagnata da un’icona verde rappresentante una cornetta bianca. Dopo aver fatto tap su quella, si aprirà un’altra schermata. Sotto a Il mio numero c’è il menù Chiamate, nel quale bisogna individuare la funzione “Mostra ID chiamante” e cliccarci.

Per nascondere il numero, basterà disattivare la funzione “Mostra ID chiamante” con uno swipe, cioè trascinando il pallino bianco da destra a sinistra. Per riattivarla, basterà fare il movimento inverso. Da questo momento in poi, chiunque riceverà una chiamata dal cellulare su cui l’opzione è stata disattivata non potrà capire da chi provenga. Il mittente gli risulterà essere un Numero Sconosciuto.

È possibile riconoscere numeri sconosciuti?

Le chiamate anonime possono talvolta essere utilizzate come strumento di vessazione. Niente paura: esistono comunque dei modi per riconoscere numeri sconosciuti e sapere chi ci chiama. Un tema che abbiamo trattato in precedenza sulle nostre pagine, a vantaggio di chiunque abbia subito molestie tramite continue chiamate anonime.

Anche chi utilizza questo mezzo per effettuare chiamate deve sapere che potrebbe comunque essere rintracciato. Nessuno di questi trucchi è una garanzia di completo anonimato.