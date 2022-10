L’alloro è una pianta preziosissima non solo in cucina ed ecco come usarlo

Una delle piante più utilizzate nella dieta mediterranea per le sue numerose proprietà è l’alloro. Già dai tempi dei Greci e dei Romani, che lo consideravano una pianta sacra. Esculapio, il dio della medicina, era spesso ritratto coronato di alloro, come gli eroi, i poeti e i condottieri. Questa iconografia è rimasta anche nella tradizione della corona per i laureati. Il termine “laureato” deriva infatti proprio dal “lauro”, l’antico nome della pianta. Oltre alla grande simbologia legata a questa foglia profumata, proprio per il suo odore caratteristico l’alloro è una pianta preziosissima anche come rimedio officinale.

La scienza ha poi spiegato quello che gli antichi avevano già intuito. L’alloro è infatti ricco di principi attivi, come per esempio l’eucaliptolo, che ha proprietà balsamiche ed emollienti. Ma le proprietà dell’alloro vanno ben oltre queste. È una pianta ricca di vitamina C, potassio e tante altre qualità, grazie alle quali ha tantissimi effetti benefici sull’organismo. Potenzierebbe il sistema immunitario, stimolerebbe l’appetito ma avrebbe anche proprietà astringenti e diuretiche. Migliorerebbe il funzionamento del metabolismo, la salute del cuore e la produzione di globuli rossi. Insomma, è davvero una pianta utilissima. Per sfruttarla al meglio si possono usare diversi metodi.

L’alloro è una pianta preziosissima e questi sono i modi per usarla al meglio

Un primo utilizzo è la tisana sgonfia pancia. Vanno messe a bagno in 500 ml d’acqua tre foglie d’alloro e la buccia di un limone. Basta poi far bollire per 10 minuti e successivamente filtrare il liquido. Si può servire in una tazza con un pezzetto di scorza di limone bollita e una foglia di alloro, aggiungendo del succo di limone a piacere. Per addolcire, usare il miele.

Una miscela simile si può utilizzare anche per eliminare i cattivi odori dalla cucina. Allo stesso modo, tre foglie d’alloro e la buccia di un limone vanno immerse in 500 ml d’acqua. Portare a bollore aggiungendo, stavolta sul fuoco, il succo di un limone. Tenere a bollire per 10 minuti. Questa miscela eliminerà gli odori forti.

Ecco un altro modo per utilizzare la “pianta della saggezza”

Infine, l’alloro è perfetto per aromatizzare non solo la carne e i piatti, ma anche per creare un profumatissimo olio aromatico. In un boccaccio mettere 4 foglie di alloro, un rametto di rosmarino fresco spezzettato e uno intero, 3 foglie di salvia e due spicchi d’aglio sbucciati. Coprire il tutto con dell’olio extravergine di oliva. Lasciar riposare per tre giorni e infine filtrare. L’olio aromatico così ottenuto si può imbottigliare lasciando dentro uno spicchio d’aglio, una foglia d’alloro, una di salvia e alcuni pezzetti di rosmarino. Sarà il condimento perfetto per qualunque piatto di carne o pesce.

