Il sale è un prodotto immancabile nelle nostre cucine e nella nostra casa, è indispensabile per salare ogni tipo di portata, donandogli gusto e sapore.

Se non lo sapessimo, questo straordinario ingrediente ci potrebbe essere d’aiuto per innumerevoli utilizzi in casa, conoscendoli non ne potremo più fare a meno.

In questo articolo sveleremo quanto sia incredibile ma basta solo un po’ di sale grosso nei vasi per risolvere questo fastidioso problema.

Soluzione

Si può usare il sale grosso anche contro il calcare, risolvendo un fastidiosissimo problema in davvero poco tempo.

Per prima cosa, nel momento in cui noteremo che i nostri vasi hanno all’interno delle comuni macchie di calcare rilasciate dall’acqua, procuriamocene un po’.

Strofiniamo bene il loro interno con il sale e attendiamo circa tre ore che esso svolga la sua funzione.

Dopodiché ripetiamo la procedura, risciacquiamo e vedremo le superfici trattate tornare ad essere pulite, come nuove.

La pulizia dei vasi è molto importante perché tutela la salute delle piante e quindi ci permette di risparmiare denaro.

Se questo procedimento non basterà a rimuovere il calcare potremo provare ad aggiungere un ingrediente.

Prepariamo una soluzione sciogliendo sei cucchiai di sale grosso in mezzo bicchiere di aceto bianco e mezzo di acqua calda.

Versiamo il tutto nel vaso, scuotiamo energicamente per alcuni secondi e strofiniamo bene le incrostazioni rimaste con una spugna.

Infine, aggiungiamo ancora dell’acqua calda fino a riempire il vaso, lasciamo agire alcune ore per poi sciacquare ed asciugare il tutto.

È incredibile ma basta solo un po’ di sale grosso nei vasi per risolvere questo fastidioso problema, si tratta di valido un rimedio a costo zero.

Utilizzo alternativo

Il sale ha anche altre funzioni, tra cui quella di far vivere più a lungo i nostri fiori recisi.

Per non farli appassire velocemente basterà mettere un po’ di sale nell’acqua del vaso dei nostri fiori.

Inoltre, grazie a questo incredibile ingrediente potremo mantenerli sempre puliti.

In sostanza versiamo mezza tazza di sale grosso in un sacchetto, mettiamo il gambo dei fiori all’interno, chiudiamo il sacchetto e agitiamolo con forza.