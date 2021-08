La redazione di ProiezionidiBorsa va alla scoperta degli alimenti naturali che possono portare enormi benefici alla nostra salute. Pochi giorni fa abbiamo parlato delle proprietà dell’avena e del trifoglio rosso. Oggi ci concentreremo ancora sui cereali e più precisamente sul sorgo. Quasi nessuno conosce questo strano cereale ma è davvero incredibile contro il diabete. E la conferma arriva dalle ricerche scientifiche più recenti.

Il sorgo è una graminacea all’apparenza molto simile al mais. Nel mondo è famoso anche con il nome di “pianta cammello”. Questo perché ha bisogno di pochissima acqua per crescere e resiste anche al caldo più torrido.

Ma quello che interessa sono le sue proprietà nutrizionali e la sua capacità di tenere sotto controllo i sintomi del diabete o di prevenirlo. Un recente studio conferma che una dieta giornaliera a base di sorgo riduce il glucosio fino al 15%. Mangiando ogni giorno questo cereale le persone possono passare da uno stato di diabete di tipo 2 conclamato a uno stadio pre-diabetico.

Nelle persone pre-diabetiche l’effetto è ancora maggiore. Per loro la riduzione della concentrazione di glucosio nel sangue è del 17%.

Il motivo è tutto nella elevata quantità di tannini che il sorgo contiene. I tannini rallentano l’assorbimento dell’amido e regolarizzano i livelli dell’insulina e del glucosio nell’organismo.

Come cucinarlo

Il sorgo ha moltissimi usi anche in cucina. Normalmente viene trattato come il riso e possiamo utilizzarlo come base per delle insalate o per il cous cous.

In alternativa possiamo acquistare il sorgo in fiocchi e sostituirlo agli altri cereali per la colazione.

Ma non solo. Alcune tradizioni culinarie africane lo utilizzano per preparare delle dolcissime creme. E se amiamo i dolci proviamo a trasformarlo in farina per preparare delle ottime torte e crostate.

Il sorgo non ha nessun effetto indesiderato dimostrato scientificamente. Le uniche persone che dovrebbero ridurne il consumo sono quelle che soffrono di problemi intestinali o di allergie specifiche.

