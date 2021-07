La natura ci regala ogni giorno prodotti che possono rivelarsi utilissimi per curare alcuni dei più comuni e diffusi problemi di salute. Qualche giorno fa abbiamo parlato delle proprietà dell’avena per dieta e intestino. Oggi ci concentreremo su un’altra pianta poco conosciuta ma sempre più apprezzata nella medicina naturale: il trifoglio rosso. E ne bastano 80 mg al giorno per abbassare il colesterolo e prevenire l’osteoporosi.

Le proprietà

Il trifoglio rosso o trifoglio selvatico appartiene alla famiglia delle leguminose ed è ricchissimo di isoflavoni, tra i migliori antiossidanti presenti in natura. Basti pensare che uno di essi, la genisteina, ha una capacità antiossidante di tre volte maggiore della Vitamina C.

Per queste sue proprietà il trifoglio rosso viene usato in moltissimi campi. É ottimo per alleviare i sintomi della menopausa e la medicina tradizionale orientale lo consiglia anche per problemi respiratori e circolatori.

Ma i benefici che il trifoglio rosso può portare al nostro corpo non finiscono qui. Le più recenti ricerche scientifiche confermano che questa pianta è ottima per contrastare il colesterolo alto e prevenire l’osteoporosi grazie alla presenza della formomonetina.

Ne bastano 80 mg al giorno per abbassare il colesterolo e prevenire l’osteoporosi: come assumere il trifoglio rosso

Il trifoglio rosso ha proprietà incredibili ma dobbiamo assumerlo nel modo e nelle quantità giuste. In commercio si trovano compresse a base di trifoglio rosso e normalmente contengono circa 40 mg di isoflavoni. Se optiamo per questo tipo di integrazione non dobbiamo mai superare gli 80 mg al giorno.

In alternativa possiamo consumarlo per via orale. Prendiamo un cucchiaio di estratto di trifoglio e mettiamolo per qualche minuto in infusione in acqua calda. Filtriamo e beviamo. La dose massima consigliata è di tre tazze al giorno.

Il trifoglio rosso è ottimo anche per condire le pietanze. Acquistiamo delle bustine di estratto in polvere e proviamo a spolverarlo sulle insalate. Altrimenti possiamo usarlo come base per una zuppa. Daremo ai nostri piatti un sapore unico e porteremo grandissimi benefici alla nostra salute.