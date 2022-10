Il diabete è una malattia che caratterizza una maggiore quantità di zucchero nel sangue da parte dei pazienti che ne soffrono. L’eccesso di glucosio è chiamato iperglicemia. Il diabete mellito si verifica in due tipi di diabete, ossia, il diabete di tipo 1 e di tipo 2. Le cause possono comprendere sia aspetti genetici che ambientali. I sintomi sono diversi e i più comuni si verificano dopo vari anni. Alcuni avvertono sintomi strani o sulla pelle, ai piedi o alla bocca, altri al mattino, sia nella donna che nell’uomo. Altri ancora si chiedono: “come mi accorgo di avere il diabete? Quali dolori porta? Cosa lo fa venire o lo provoca?”. Non solo nelle donne ma anche negli uomini, vediamo quali sarebbero i 10 sintomi del diabete iniziali a cui dovremmo stare attenti, i quali si verificano dopo un po’ di anni dalla comparsa della malattia.

La presenza di valori di zucchero superiori alla norma nel sangue è una forma di diabete. Quindi, un valore che comprende un numero superiore o uguale a 126 milligrammi di glicemia a digiuno e verificato in diversi momenti, potrebbe riguardare il diabete. Invece, misurando il valore dopo due ore dal momento in cui mangiamo pasti con zuccheri e risulta più alto di 200 milligrammi, si potrebbe pensare a una diagnosi di diabete.

Nelle persone in cui la diagnosi è già stata confermata bisogna tenere sempre sotto controllo i valori poiché la glicemia si può monitorare anche da casa a patto che si comunichino i dati al medico che aiuterà nel trattamento e nella cura. Soprattutto perché la prevenzione è importante dato che potrebbe portare anche a complicazioni come l’ipoglicemia e l’iperglicemia. Nell’abito della salute, piuttosto che in quello del benessere, è sempre fondamentale non dare mai niente per scontato e considerare ogni cosa senza sottovalutare nulla.

Quali sarebbero i 10 sintomi del diabete iniziali e non solo nelle donne

Non solo le donne, ma anche gli uomini è molto comune che sviluppino il diabete. Nei casi più acuti di diabete il primo sintomo è la stanchezza, poi la maggiore voglia di bere, a seguire la perdita di peso, i dolori addominali e la confusione mentale. Nelle situazioni più gravi si avvertono delle complicanze come, per esempio, neurologiche con sintomi che vanno da deficit motori fini a quelli visivi. Si aggiungono anche quelle renali, legate ai danni dei reni, e oculari causate dall’ipertensione. Altri sintomi si riferiscono al cuore con manifestazione di infarti. L’ultimo e decimo sintomo può verificarsi con dei possibili danni ai vasi sanguigni.

