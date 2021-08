L’esercizio fisico regolare è un importante mezzo per combattere le malattie e rafforzare il sistema immunitario. Molti, se non tutti, siamo al corrente di ciò. I vantaggi di un corretto allenamento si riscontrano non solo sul fisico, ma anche sulla mente. Se non si è convinti basti conoscere gli incredibili benefici dell’attività fisica dopo i 60 anni sul cervello. O ancora lo sport che tutti possono praticare contro demenza e Alzheimer.

Anche lo sport, però, se praticato nel modo sbagliato, ha dei lati negativi che possono influire sul nostro stato di salute. Ed è proprio in queste occasioni che possiamo trovare aiuto in un alimento importantissimo per la nostra dieta. Proprio qui spiegheremo di quale si tratta.

Quando l’allenamento fa male

Probabilmente lo sapremo già, non è sempre vero che più ci si allena più si migliora. Le sessioni di allenamento si devono programmare con cautela, senza voler strafare. Infatti, un esercizio fisico eccessivo può portare al cosiddetto stress ossidativo. Questo fenomeno porta gradualmente al degrado delle cellule e, come riporta l’Iss (Istituto Superiore di Sanità), ha direttamente a che fare con lo sviluppo di malattie degenerative. Il mezzo migliore per contrastarlo è un allenamento equilibrato e ben dosato, ma comunque regolare. Un occhio in particolare va all’attività aerobica.

Pochi sanno che questo frutto di stagione è alleato degli sportivi contro lo stress ossidativo

Per contrastare e prevenire l’effetto sul nostro corpo dello stress ossidativo potremmo ricorrere a un alimento tipico della stagione estiva: il mirtillo. Pochi sanno che questo frutto di stagione è alleato degli sportivi contro lo stress ossidativo.

I risultati che ci arrivano da uno studio sembrano infatti confermare l’azione benefica delle antocianine come antiossidanti. La ricerca in questione prevedeva di abbinare all’intenso esercizio fisico di un gruppo di individui ben allenati un consumo regolare di mirtilli. Gli esiti hanno svelato che mangiare mirtilli per circa 6 settimane riduce i livelli di stress ossidativo, oltre che fungere da antinfiammatorio naturale. Un aiuto naturale da non trascurare per il proprio benessere.