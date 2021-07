La cannella è una delle spezie più incredibili che possiamo trovare in natura. Possiamo usarla per i cattivi odori, per combattere il diabete e per controllare il colesterolo. Ma la scienza ha recentemente scoperto un’altra straordinaria proprietà di questo alimento: quella di preservare i neuroni dalle malattie degenerative. E bastano 3 grammi al giorno di questa spezia per proteggere il cervello dal Parkinson.

Il Parkinson e lo studio sulla cannella

Il Parkinson è una delle malattie neuro-degenerative più diffuse e, purtroppo, più pericolose. É una patologia subdola che agisce lentamente su una piccola area del cervello e inibisce la produzione di dopamina, uno dei neuro-trasmettitori più importanti. E purtroppo non esiste ancora una cura.

Possiamo però prevenire l’insorgere della malattia con dei rimedi naturali. È quanto hanno scoperto alcuni ricercatori del Rush University Medical Center analizzando le proprietà della cannella. Il gruppo di studio ha condotto una serie di esperimenti sull’ingestione della corteccia polverizzata e sui suoi effetti sull’organismo.

Il risultato è sorprendente. Quando l’organismo la metabolizza, la cannella si trasforma in benzoato di sodio. Una sostanza che riesce ad arrestare la perdita delle proteine Parkin e DJ-1 causata dal Parkinson e allo stesso tempo protegge i neuroni.

Bastano 3 grammi al giorno di questa spezia per proteggere il cervello dal Parkinson: come utilizzare la cannella

Gli esperti sono concordi nell’indicare in 3 grammi la dose giornaliera di cannella da assumere. In questo modo potremmo sfruttarne tutte le incredibili proprietà. Non c’è nessuna differenza, invece, tra bastoncini e polvere. In entrambi i casi i valori nutrizionali restano gli stessi.

Dobbiamo fare attenzione a non superare mai questa quantità. Potremmo incorrere in problemi intestinali o gastrici o addirittura arrecare danni a fegato o reni. L’uso della cannella è sconsigliato anche se siamo in cura con farmaci per il diabete.

L’azione combinata di spezia e medicinali rischia di abbassare troppo la glicemia. Ma se rimaniamo nei limiti possiamo sbizzarrirci e utilizzare la cannella in cucina per dare ai nostri piatti un gusto davvero unico.

