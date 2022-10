Diabete di tipo 2 e Tom Hanks, le cause possibili e il suo nuovo stile di vita

Nel mese di giugno in occasione della presentazione del film Elvis, lo vediamo molto magro e con una mano tremolante. Iniziano così le ipotesi sulle cause possibili di tale cambiamento nell’aspetto fisico di Tom Hanks. In tanti pensano di tutto: dall’insorgenza di un possibile male incurabile, a qualcosa di molto simile e quindi grave. Invece pare non sia nulla del genere. Il suo dimagrimento pare sia il risultato di un nuovo stile di vita che Tom Hanks adotta da quando gli diagnosticano una malattia cronica.

I motivi possibili della malattia dell’attore e regista

Dal 2013 circa il diabete di tipo 2 e Tom Hanks iniziano a convivere. Probabilmente, nel caso del celebre attore, a scatenare la patologia è uno stile alimentare in cui sono presenti molti grassi e zuccheri. Ma soprattutto il peso modello yo-yo potrebbe essere un fattore che crea squilibrio nel suo corpo. Per motivi di lavoro, infatti, l’attore prende oltre 20 chili e nel giro di pochi mesi, sempre per esigenze lavorative, deve perderli tutti. Accade per le riprese del film «Cast Away» dove per interpretare il ruolo di Chuck Noland deve prima raggiungere un peso considerevole e poi apparire magro. Difatti le riprese si sospendono per alcuni mesi proprio per consentirgli di dimagrire.

Nel caso dell’attore californiano, il balzo di chili potrebbe essere una concausa del suo diabete di tipo 2 che (in generale) si caratterizza per elevati livelli di glucosio nel sangue in seguito ad un’alterazione dell’insulina.

Diabete di tipo 2 e Tom Hanks: le nuove abitudini

Per convivere al meglio con la patologia Tom Hanks pare stia da tempo conducendo uno stile di vita diverso dal passato. A base di cibi sani e molte camminate quotidiane. Pare rinunci del tutto all’aggiunta di zucchero e al cosiddetto cibo spazzatura. Con la moglie Rita Wilson, inoltre, con rigorosa costanza percorre diversi chilometri di passeggiata ogni giorno. E, forse per sdrammatizzare, in qualche occasione riferisce che il piatto che più gli manca sono le patatine fritte. Delle sue abitudini alimentari pare facciano parte frutta e verdura, carni bianche e magre. Le bibite gassate e zuccherate sembrano una rarità sulla sua tavola e con questo nuovo stile di vita dichiara in più occasioni di sentirsi in forma.

Attualmente il vincitore di diversi premi Oscar e altrettanti Golden Globe, ha 66 anni e tutta la voglia e il fisico per continuare a recitare. Tom Hanks in sintonia con uno staff di medici pare trovare un suo equilibrio ed è sempre opportuno, per quanti soffrono di tale forma di diabete, seguire le indicazioni del proprio medico di riferimento.

Lettura consigliata

Il Festival di Cannes alza il sipario, gli italiani in gara e l’attesa per Tom Cruise e Tom Hanks