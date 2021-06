Negli ultimi anni gli esperti e i nutrizionisti hanno sottolineato più e più volte l’utilità dei cereali per un’alimentazione sana ed equilibrata. Ma ce n’è uno in particolare che può essere quasi considerato come un superfood: l’avena. E dall’avena si ricava una farina sempre più apprezzata. Secondo la scienza è questa la miglior farina del mondo per dieta e intestino. Vediamo perché.

La farina d’avena e i benefici per la linea

Diversamente dalla maggior parte degli altri cereali, l’avena aumenta il senso di sazietà e aiuta a combattere i morsi della fame. A confermarlo sono state due recenti ricerche statunitensi. La prima ha sottolineato come la farina d’avena rende sazi in poco tempo.

Il secondo studio ha analizzato i comportamenti di un campione di persone dopo aver mangiato una ciotola di farina d’avena a colazione. Ebbene queste persone hanno ridotto drasticamente il consumo di calorie nei pasti successivi.

Inseriamo la farina nelle nostre colazioni e avremo un rimedio sano e naturale per mantenerci in forma.

Secondo la scienza è questa la miglior farina del mondo per dieta e intestino: la regolazione delle funzioni fisiologiche

I benefici della farina d’avena, però, non si fermano qui. Questo cereale contiene una elevata quantità di beta-glucano, una sostanza fondamentale per il benessere dello stomaco e della flora intestinale.

Un’altra ricerca del 2015 uscita sul Nutritional Research ha messo in evidenza un altro fatto interessante. Chi consuma spesso avena ha una massa corporea bassa e ha migliori capacità di assorbire le sostanze nutritive. Segnale che stomaco e intestino funzionano nel migliore dei modi.

Se decidiamo di inserire la farina d’avena nella nostra dieta, però, dobbiamo farlo nel modo giusto. La quantità giornaliera consigliata varia a seconda del genere e dell’età. Un uomo adulto dovrebbe fermarsi a circa 600 calorie al giorno. Una donna a 400. I giovani possono aumentare la dose fino a 1600 (per i maschi) e 1200 (per le femmine).

Il momento migliore per consumare l’avena e avere il massimo dei benefici è la mattina. Possiamo mangiarla anche la sera ma potrebbe appesantirci eccessivamente. Se non riusciamo a farne a meno consumiamola almeno un paio d’ore prima di dormire.