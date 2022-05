Dopo una lunga giornata trascorsa tra impegni di lavoro e il caldo estivo, la voglia di cucinare è davvero pochissima. Non solo bisogna pensare a cosa portare in tavola, ma anche mettersi davanti ai fornelli. Vorremmo solo avere una bacchetta magica per far comparire sul nostro tavolo una pietanza semplice ma gustosa e soprattutto fresca.

È detto fatto, perché i nostri Esperti di cucina hanno pensato a una ricetta non solo veloce da preparare ma anche sfiziosa e ipocalorica. In pochi minuti e un solo fornello, daremo vita a un piatto coloratissimo e salveremo la nostra cena.

È proteica e leggera questa golosa insalata estiva e ci toglierà il peso di dover cucinare. Pensata anche come accompagnamento per un’altra portata, è perfetta per quando si hanno ospiti. Ci farà fare un figurone senza spendere un patrimonio.

Gli ingredienti

Occorreranno:

300 g di quinoa;

200 g di gamberetti freschi o surgelati;

150 g di edamame o piselli in scatola;

150 g di pomodorini;

succo di ½ limone;

menta fresca q.b;

scaglie di primo sale stagionato.

Proteica e leggera questa golosa insalata estiva pronta in 5 minuti è perfetta come salva pranzo e cena e per chi è a dieta

In questa insalata tiepida l’apporto proteico è dato dai gamberetti, che contengono anche ottime quantità di omega 3 e potassio. Anche la quinoa è ricca di proteine e sostituisce perfettamente i cereali. La menta e i pomodorini garantiscono la freschezza del piatto. Gli edamame, invece, sono una fonte di fibre e vitamine del gruppo B, che aiutano a velocizzare il metabolismo. Inoltre, i fagioli della soia hanno una buona quantità di vitamina C e manganese.

Per preparare l’insalata, per prima cosa bisogna cuocere la quinoa in acqua bollente salata dopo averla risciacquata sotto acqua fredda. Basteranno 10 minuti in cui, nel frattempo, taglieremo i pomodorini in 4 e scoleremo gli edamame. Se abbiamo optato per i gamberetti freschi, dovremo pulirli. Chi ha poco tempo può comprarli surgelati e cuocerli in pochi minuti in padella con un filo d’olio EVO.

Quando la quinoa sarà cotta, scoliamola e riponiamola in una ciotola capiente. È importante che prima di condirla non sia troppo calda. Quindi aspettiamo che raffreddi per qualche minuto. A questo punto uniamo gli edamame, i gamberetti, i pomodorini e la menta tritata finemente. Condiamo il tutto con olio, il succo di mezzo limone e scaglie di primo sale.

