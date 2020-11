Durante la settimana può succedere di tornare stanchi e spossati da lavoro. Non avere alcuna voglia di preparare la cena non è una colpa. Per risolvere la situazione bastano pochi ingredienti e una preparazione veloce e la cena sarà in tavola.

La ricetta di oggi è molto facile e si adatta sia agli amanti della carne che ai vegetariani. Ciò è possibile perché l’ingrediente principale del piatto sono le mandorle. Basterà quindi variare la proteina che le accompagna per accontentare tutti.

L’idea per una cena pronta in pochi minuti con due ricette con le mandorle che tutti ameranno.

Mandorle e zenzero

La cucina orientale usa spesso come ingredienti per le sue ricette lo zenzero e la salsa di soia. Se ad essi aggiungiamo delle mandorle e dei porri saltati si otterrà un sugo eccezionale.

Per i carnivori l’ingrediente finale sarà dello spezzatino di pollo o di manzo. Per i vegetariani basterà sostituirlo con una proteina vegetale o dei legumi.

Ingredienti:

300g di spezzatino di pollo o manzo (variante vegetariana: tempeh, seitan o fagioli bianchi);

130g di mandorle pelate;

zenzero fresco da grattugiare a piacimento;

farina semi integrale;

200g di porri o cipollotti;

1 spicchio di aglio;

olio di semi o d’oliva.

Procedimento

Cominciare sbucciando l’aglio e togliendo l’anima. Pelare lo zenzero e grattugiarlo e tagliare a rondelle il porro. Se la carne è ancora intera, ricavare dei tocchetti e infarinarli. Per la versione vegetariana, i tocchetti di seitan o tempeh possono essere comunque infarinati.

In una padella fare riscaldare un cucchiaio di olio di semi e aggiungere aglio, zenzero e porri.

Lasciare rosolare gli ingredienti a fuoco medio e mescolare. Aggiungere i tocchetti di carne o del sostituto vegetariano e fare dorare. Dopo qualche minuto aggiungere la salsa di soia e mescolare attentamente per distribuirla uniformemente.

Aggiungere mezzo bicchiere d’acqua e mescolare. Abbassare il fuoco e lasciare asciugare l’acqua. Cuocere per circa 10- 15 minuti. Nel frattempo, in un’altra padella o direttamente in forno, tostare le mandorle pelate con una presa di sale. Quando saranno brunite, unirle al preparato e fare amalgamare a fiamma alta. Spegnere il fuoco.

