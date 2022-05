Che grande dilemma ricevere l’invito per una cerimonia o un qualsiasi altro evento estivo e non sapere cosa indossare. L’abito che decidiamo d’indossare sarà scrutato da tantissimi occhi indiscreti, ma non dovrebbe mai provocarci insicurezza.

Qualcuna sceglie d’indossare il nero per sentirsi al proprio agio, magari impreziosendo l’abito scuro con un qualche dettaglio. Il rifugio non dovrebbe sempre essere il nero, perché esistono tanti modelli di vestiti che possono farci sentire al nostro agio senza troppi sforzi.

Una particolare gonna o una caratteristica lavorazione del tessuto possono nascondere piccoli normali difetti ed esaltare la figura. Dunque, cominciamo dai primi 3 modelli versatili, perfetti tanto a 20 che a 50 anni o più sia in termini di vestibilità che di fantasia. Di certo, non potremo non stupire per particolarità.

Ecco perché questi 6 abiti mozzafiato per matrimoni estivi e cerimonie del 2022 vanno a ruba non solo tra donne curvy

Il primo modello desideratissimo del momento è il vestito in lurex con drappeggio. La particolare sinuosità della gonna riesce sia a camuffare qualche rotondità di troppo che a valorizzare fisici più longilinei. Tutto merito del particolare tessuto, il lurex, sempre più in voga negli ultimi tempi.

Il secondo modello è l’abito devorè, dal nome della sua particolarissima lavorazione del tessuto. La forma è solitamente a sirena e la lavorazione è fatta di piccole rose ricamate che si sovrappongono sullo stesso tessuto, ma di dimensioni diverse.

L’abito in ottoman con rouches fa subito red carpet, vista la particolarità di tessuto e lavorazione. La gonna è abbastanza ampia e perfetta con un sandalo.

Gli altri 3 modelli da non perdersi per gli eventi serali

Chi ha voglia di stupire per matrimoni in spiaggia o in campagna deve indossare la nuovissima stampa a giraffa in tinte neutre o pastello. Si tratta di una stampa furba con cui sfilare otticamente la figura e davvero di tendenza. Il consiglio è di scegliere un abito Kaftano.

Terminiamo con 2 modelli iconici del momento: l’abito con mantellina e la semi-sirena con nodo centrale. Il primo è un modello furbo con cui nascondere le braccia importanti. Un sottile strato di tessuto semi trasparente spunta da entrambe le spalline del vestito. L’abito con nodo centrale, invece, serve a dare armonia alla figura e ad attirare l’attenzione su questo equilibrio di forme.

Questi 6 abiti mozzafiato per matrimoni estivi sono, in realtà, desideratissimi per ogni tipologia di fisico, dalla pera alla clessidra, dalla mela al rettangolo.

