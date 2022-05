L’oroscopo del ponte del 2 giugno regalerà tanto amore e immensa fortuna al gioco a questi 3 segni zodiacali

Archiviato un mese astrale importante come quello di maggio, eccoci giunti a giugno 2022. Si tratterà sicuramente di un approccio soft grazie al primo “pit stop” del mese e non si tratta di una domenica. Stiamo parlando del ponte del 2 giugno, che quest’anno sarà di giovedì. Quindi creerà le premesse perfette per un ponte o nei giorni antecedenti o, più probabile, per quelli successivi e che andranno fino alla prossima domenica.

Abbiamo chiesto agli esperti cosa prevedono di buono le stelle per i 12 segni dello zodiaco per questa settimana. Abbiamo scoperto che l’oroscopo del ponte del 2 giugno regalerà tanto amore e immensa fortuna ad alcuni segni in particolare.

Al 3° e 2° posto

Medaglia di bronzo, e quindi terzo posto, per i nati sotto il segno della Vergine. Il cielo astrale in verità è privo di grandi stelle nella casa della Vergine. Tuttavia, l’influsso positivo deriverà direttamente da alcuni pianeti forti in Ariete e in Toro (come Saturno), che doneranno nuove forze ai nati Vergine.

Il periodo sarà proficuo per gli sportivi, specie per chi pratica discipline individuali ed è in procinto di disputare le fasi finali di un torneo. Altrettanto fortunate le scommesse con la dea bendata. Le stelle non nascondono possibili vincite al gioco nei prossimi giorni.

Al secondo posto incontriamo gli amici Acquario. Con Marte e Giove nel segno ogni sfera della vita gira come dovrebbe. Va a gonfie vele l’amore, che nel ponte del 2 giugno si rinforzerà grazie al maggior tempo, attenzioni e premure donate al partner. Il weekend lungo si presta alla perfezione per un’uscita fuori porta, magari trascorrendo qualche giorno su un’isola dalla bellezza mozzafiato.

Fortunatissimo il cielo della professione e delle entrate finanziarie in generale. Le stelle prevedono la conclusione di qualche nuovo contratto e/o commessa di lavoro per gli autonomi e riconoscenze per chi è alle dipendenze. Periodo buono per inviare CV per chi, invece, è alla ricerca di un lavoro.

L’oroscopo del ponte del 2 giugno regalerà tanto amore e immensa fortuna al gioco a questi 3 segni zodiacali

Arriviamo infine al podio di questa speciale classifica, che premia i Gemelli su tutti. In questa casa dello zodiaco troviamo il Sole fino al 22 giugno, mentre il 14 arriva anche Mercurio.

Tuttavia, nei prossimi giorni i nati Gemelli godranno dall’influsso benevolo di Marte e Giove in Ariete, che doneranno fascino e sex appeal ai gemellini. Saranno favoriti gli incontri e le nuove conoscenze, nuovi flirt e nuovi amori. Il discorso vale soprattutto per i single, ai quali Marte donerà un carisma e un fascino a cui gli altri non sapranno resistere.

Altrettanto fortunate, infine, anche le case del denaro (e delle entrate in generale) e della professione. Insomma, per i nati del segno sarà proprio un inizio di mese da incorniciare.

