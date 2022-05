Dobbiamo sempre ricordarci che qualunque scelta facciamo al supermercato e a tavola a lungo andare ha conseguenze sulla nostra salute. Sta a noi decidere se optare per conseguenze positive o negative. Ad esempio, i nutrizionisti consigliano di seguire una dieta varia, che includa non solo la carne, ma anche il pesce.

Dovremmo mangiare diversi tipi di pesce circa 2 volte a settimana e ognuno di questi ha dei benefici specifici. Prendiamo il pesce azzurro, una categoria di pesci che include diverse specie considerate fra le più salutari.

Ad esempio, anche lo sgombro è un pesce azzurro ed è anche una ricca fonte di antiossidanti. Non solo, ma apporterebbe elevate quantità di acidi grassi omega 3, che aiuterebbero a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi. Questi stessi elementi farebbero bene anche al sistema circolatorio e al cervello.

Eppure, nonostante tutti questi lati positivi, spesso ci dimentichiamo dell’esistenza dello sgombro. Forse, però, la ricetta giusta ci darà l’ultima spinta per convincerci a mangiarlo più spesso. Senza contare che il prezzo ci consente anche di risparmiare sulla spesa.

Ingredienti

Sgombri 4;

scorza d’arancia 1;

succo d’arancia 2;

olio extravergine d’oliva 60 g;

aneto 4 rametti;

pepe nero in grani 1 cucchiaio;

aglio 3 spicchi;

sale fino 1 cucchiaio.

Proteggiamo cuore e cervello anche grazie a questo pesce saporito protagonista di una ricetta facile e leggera

Cominciamo la preparazione occupandoci della pulizia degli sgombri. In realtà, sono dei pesci estremamente semplici da trattare. Ci basterà rimuovere le pinne laterali con un paio di forbici e incidere il ventre per rimuovere gli intestini. Sciacquiamo tutto, interno compreso, sotto l’acqua corrente e invidiamo diagonalmente i lati del pesce.

Ora occupiamoci della marinatura, fatta di ingredienti semplici e genuini. Cominciamo grattugiando le bucce di arancia, poi tagliamole e metà ed estraiamone il succo. Mettiamo da parte scorza e succo e affettiamo l’aglio. Schiacciamo i grani di pepe col dorso di un cucchiaio e siamo pronti a procedere.

Reggiamo i pesci tenendoli per un capo, così da sporre i tagli sui fianchi. Qui distribuiamo il sale e il pepe. Poi, usiamo una pirofila delle giuste dimensioni per distendere i pesci e versare al suo interno la marinatura. Mettiamo quindi l’olio d’oliva, metà del succo d’arancia, il resto del pepe, l’aglio e l’aneto. Copriamo il tutto con pellicola e lasciamo riposare in frigo per 2 ore.

Passato questo tempo, scaldiamo leggermente una padella con un po’ d’olio d’oliva e mettiamoci dentro massimo 2 pesci per volta. Facciamo dorare la pelle su un lato per circa 4 minuti, per poi girarlo e versare ciò che resta del succo d’arancia.

Facciamo cuocere per altri 4 minuti e siamo pronti a servire.

Proteggiamo cuore e cervello con questa ricetta gustosa da aggiungere subito al nostro repertorio.

