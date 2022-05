Non sempre la vita è giusta con tutti e, anzi, i colpi di sfortuna sembrano proprio all’ordine del giorno. Qualche volta però le buone notizie non attendono altro che il momento giusto per arrivare tutte assieme. Sarà proprio questo il caso per tre segni zodiacali che qualcuno potrebbe pensare siano miracolosamente riusciti a corrompere la dea bendata.

Due segni alla riscossa

Già a partire da lunedì 16 maggio arrivano grandi notizie per il segno dell’Ariete: sarà grande questo inizio della settimana che porterà finalmente una ventata d’aria fresca. La prima grande differenza sarà una nuova sensazione di avere in mano le redini del proprio destino e sapere finalmente dove si vuole arrivare. Sarà proprio questa grande convinzione a dare la forza e la mentalità giusta per affrontare tutte le novità in arrivo. Grandi fonti di energia e disponibilità saranno le caratteristiche fondamentali per approcciarsi agli altri e fare una buona prima impressione. Un grande incontro aspetta gli appartenenti a questo segno, per il quale sarà meglio prepararsi a dare il 100% di sé.

Ci sarà da aspettare con grande trepidazione il fine settimana che, anche per gli appartenenti al segno del Capricorno, riserverà grandi novità. I nati sotto questo segno, infatti, escono da un periodo un po’ difficile e poco stimolante. La settimana però sarà per loro un crescendo di sorprese e colpi di fortuna, soprattutto dal punto di vista economico. Un consiglio importante potrebbe essere quello di iniziare il lunedì avendo ben chiaro che cosa si vuole ottenere dal futuro. Una visione chiara dei propri obiettivi permetterà di sfruttare appieno le possibilità di guadagno in arrivo. Sarà bene arrivare carichi al fine settimana per godere di spensieratezza e relax come non si provavano da ben troppo tempo.

Soldi e fortuna non sono altro che l’inizio per questi 3 segni zodiacali che vedranno illuminato il loro cammino

Per quanto riguarda il segno del Toro, invece, continua un periodo di estrema fortuna ininterrotta. Nonostante ci si sia affermati in campo lavorativo e dal punto di vista economico non ci si possa lamentare, arriva il momento dell’amore. Durante questa settimana gli astri prevedono l’incontro con una figura intrigante e piacevole, dotata di grinta e sensualità senza pari. Sebbene si potrà percepire da subito una certa connessione, la conquista non sarà certo facile. Grinta e spirito d’iniziativa saranno le chiavi per stupire e intrigare questa persona tanto affascinante. Certo, non tutto sarà rose e fiori, anzi qualche incomprensione può sempre capitare: ma onestà e rispetto degli spazi personali faranno in modo che si possa superare qualunque problema. Abbandoniamoci all’amore, perché soldi e fortuna non sono altro che l’inizio di una vita passata con la persona giusta al proprio fianco.

