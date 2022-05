La fortuna è sempre piuttosto effimera e non ci riserva i suoi favori con continuità, anche perché li deve distribuire a tutti i segni dello zodiaco. A fine maggio, però, alcuni segni verranno chiaramente favoriti, soprattutto a opera della Luna.

Dal 16 maggio la Luna farà da supporto a 2 segni in particolare, portando novità positive soprattutto per quanto riguarda lavoro e finanze. Senza contare che Giove in Ariete porterà ottimismo e voglia di fare, favorendo la realizzazione di progetti e sogni nel cassetto. La Luna, invece, sarà piena e si troverà nel segno dello Scorpione, giorno in cui ci sarà persino un’eclissi lunari.

Insomma, i movimenti degli astri suggeriscono eventi interessanti che favoriranno buona parte dello zodiaco. I segni che usciranno davvero vincitori, però, saranno solo 2.

Per questi segni privilegiati a fine maggio arriva la Luna piena a portare fortuna, salute e prosperità

Alcuni segni dovranno fare attenzione a inizio estate perché potrebbero arrivare brutte batoste al portafoglio. Ecco perché questo è il momento adatto per trarre il massimo dalla fortuna che ci sorride. In questo caso, uno dei due segni che dovrà seguire di più questo consiglio è quello dei Gemelli. Non per niente a questo segno appartengono i nati tra il 21 maggio e il 21 giugno.

La fortuna sarà particolarmente prodiga per quanto riguarda le finanze. Le entrate continueranno ad aumentare a fronte di uno sforzo forse anche minore. Quindi, questo potrebbe essere il momento giusto per concedersi qualche sfizio o, meglio ancora, per fare qualche investimento. Il nostro intuito saprà guidarci, ma non dimentichiamo mai di essere prudenti.

Forse tutto dipende dal lavoro, che gli regala momenti di grande soddisfazione, nonostante problemi e screzi coi colleghi. Gli astri, però, sembrano dotare i Gemelli di una pazienza sovrumana, che li farà sentire sereni.

Anche i Pesci brilleranno di luce propria, grazie a una scarica di energia e fiducia in sé stessi a cui farebbero bene ad abituarsi. Sul lavoro clienti e direttori cominciano a riconoscere il loro valore e questo potrebbe presto comportare un aumento o qualche nuovo contatto.

A convincerli ci sarà anche una nuova ondata di creatività, che investirà il segno dei Pesci, trovando soluzioni originali a problemi che sembravano irrisolvibili.

In tutto questo lavorare, però, è anche importante trovare tempo per sé stessi. Quindi, per questi segni privilegiati è arrivato il momento di concedersi qualche uscita in più e dei momenti per dedicarsi ai propri hobby o allo sport.

Lettura consigliata

Denaro e fortuna attendono questo segno secondo l’oroscopo maya mentre un altro dovrebbe correre ai ripari