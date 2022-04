Molti di noi cucinano non solo per esigenza, ma anche per piacere. Tuttavia, quando decidiamo di metterci ai fornelli spesso ci preoccupiamo di non avere abbastanza tempo. Ecco perché, quando possibile, cerchiamo delle ricette che ci permettano di realizzare qualcosa di buono senza perdere troppo tempo. Presi dai mille impegni, a volte succede anche di ritrovarci con il frigo mezzo vuoto. Ecco, dunque, che oggi vogliamo suggerire una ricetta semplice per un dolce sorprendente.

Preparare un dessert può fare bene allo spirito, oltre che al palato. Per preparare questa torta non useremo farina, olio, né burro, ma pochi altri ingredienti che ci restituiranno un dolce davvero squisito. Per renderlo speciale useremo due profumatissimi frutti che rendono questa torta una vera prelibatezza. Il profumo del limone e il gusto delle fragole, uniti alla cremosità del dessert, sono un vero piacere per il palato.

Ingredienti

500 g di ricotta;

130 g di zucchero;

100 g di fecola di patate;

2 uova;

8 g di lievito vanigliato;

scorza e succo di un limone;

200 g di fragole;

1 cucchiaio di amido di mais.

Profuma di limone e fragole questa torta morbida e leggera senza farina, burro né olio pronta in soli 15 minuti

Iniziamo preparando la composta di fragole, dunque laviamole e tagliamole a pezzetti. Mettiamole in un pentolino insieme a 50 grammi di zucchero, al succo di limone e all’amido di mais. Amalgamiamo gli ingredienti e facciamo cuocere il tutto per 10 minuti. Mentre il composto si raffredda, prepariamo la base.

Uniamo la ricotta priva del suo siero, il restante zucchero e la scorza di limone grattugiata in una ciotola. Mescoliamo fino ad ottenere un composto cremoso ed aggiungiamo anche le uova. Setacciamo la fecola di patate e il lievito ed uniamoli al composto. Preriscaldiamo poi il forno a 170 gradi ed imburriamo e infariniamo una teglia con cerniera.

Versiamo quindi al suo interno metà della base, livelliamola con un cucchiaio ed aggiungiamo la composta ormai raffreddata. Terminiamo con il restante composto e facciamo cuocere la torta per circa mezz’ora. Sforniamola e lasciamola raffreddare a temperatura ambiente. Dopodiché, potremo toglierla dallo stampo e consumarla in tutta la sua cremosità e morbidezza.

Consigli

Profuma di limone e fragole questa torta morbida e golosa, ma possiamo realizzare una composta usando anche altra frutta. Abbiamo scelto le fragole perché sono di stagione in questo periodo e perché il connubio con il limone è davvero perfetto. Siccome possiamo trovarle solo per pochi mesi, cerchiamo di approfittarne usandole per preparare dolci sfiziosi e, se possiamo, conserviamole per gustarle nei mesi futuri. Possiamo decorare la torta in superficie con una spolverata di zucchero a velo ed altre fragole fresche.

