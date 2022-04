Goloso e super cremoso questo tiramisù alle fragole senza uova è il dolce perfetto da preparare ad aprile per conquistare tutti

Con l’arrivo della primavera, tornano nelle vetrine dei negozi ortofrutticoli tanti ortaggi e frutta che abbiamo dovuto salutare per mesi. Tra questi ci sono le fragole, che proprio nel mese di aprile tornano a deliziarci con tutto il loro profumo e sapore. Sfortunatamente, la stagione delle fragole è molto breve e quindi dobbiamo approfittarne il più possibile. In ogni caso, ci sono diversi modi per conservarle ed assaporarle anche fuori stagione. Dolci e succose, le fragole sono perfette per realizzare macedonie di frutta e dolci squisiti ed irresistibili. Oggi vogliamo proporre una ricetta da realizzare proprio con questo frutto, rivisitando un grande classico della tradizione culinaria italiana: il tiramisù. Questo dolce a base di savoiardi e mascarpone generalmente si prepara con le uova, ma con questa ricetta non serviranno. Il risultato sarà un dessert davvero strepitoso che possiamo preparare velocemente e con grande semplicità.

Ingredienti

300 g di fragole;

250 g di mascarpone;

150 ml di panna fresca;

100 g di cioccolato bianco;

200 g di biscotti savoiardi;

40 g di zucchero;

80 ml d’acqua;

1 cucchiaino di zucchero a velo.

Prepariamo lo sciroppo che servirà ad inzuppare i biscotti. Puliamo, laviamo e tagliamo a metà 100 grammi delle fragole a disposizione. Trasferiamole in un mixer ed aggiungiamo lo zucchero e l’acqua. Frulliamo il tutto in modo da ottenere lo sciroppo. Rompiamo a pezzetti il cioccolato bianco e mettiamolo in un recipiente. Facciamolo sciogliere a bagnomaria e mescoliamolo al mascarpone, fino ad ottenere una crema omogenea. A parte, montiamo la panna con un cucchiaino di zucchero a velo. Incorporiamo quindi la panna alla crema di mascarpone e cioccolato aggiungendone un cucchiaio alla volta e procediamo mescolando il composto dal basso verso l’alto. La parte cremosa è finalmente pronta: è il momento di tagliare le fragole e procedere a comporre il tiramisù.

Prendiamo una pirofila o un piatto da portata e mettiamo sul fondo uno strato di crema distribuendola in modo omogeneo. Inzuppiamo i biscotti nello sciroppo alle fragole e creiamo il primo strato. Spalmiamo sui savoiardi uno strato di crema e disponiamo le fragole a pezzetti. Ripetiamo il procedimento creando altri due strati di biscotti, crema e fragole e lasciamo riposare il dolce per 2 ore nel frigorifero. Decoriamo il dessert come preferiamo usando zucchero a velo oppure scaglie o gocce di cioccolato bianco.

Consigli

Goloso e super cremoso questo tiramisù alle fragole è la soluzione perfetta per concludere un pasto in compagnia. Se decidiamo di usare cacao in polvere o zucchero a velo per decorare, consigliamo di farlo poco prima di consumare il tiramisù. In questo modo, non assorbirà l’umidità e il risultato sarà davvero eccellente. Infine, possiamo conservarlo in frigorifero per un giorno dentro un contenitore ermetico ed assaporarlo in tutta la sua freschezza.

