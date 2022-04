L’arrivo della primavera porta con se, puntuale come ogni anno, la Pasqua.

Molte sono le tradizioni culinarie pasquali che caratterizzano la settimana santa, dal nord al sud e ogni regione gode di ricette tipiche di questa festività.

Un piatto molto saporito che a Napoli si prepara il giovedì santo, con le sue varie versioni da quella più semplice a quella leggermente più elaborata.

Il piatto da portare in tavola con tutto il sapore e profumo del mare tipico della tradizione napoletana che si prepara il Giovedì Santo

La formidabile zuppa di cozze, con aglio, peperoncino, pomodoro e freselle, una bontà da provare assolutamente.

Un caposaldo della cucina partenopea, dove la particolarità di questa zuppa è data dalla presenza dell’olio rosso piccante ottenuto dalla cottura di aglio olio peperoncino e concentrato di pomodoro.

Vediamo gli ingredienti per la versione più semplice della zuppa di cozze.

2kg di cozze;

2 spicchi di aglio;

olio piccante q.b.

250g di pomodori pelati (facoltativi);

olio evo q.b.

4/5 freselle;

prezzemolo;

Olio piccante

250 g di olio evo;

1 spicchio di aglio;

20/30 g di peperoncini piccanti,

100g di concentrato di pomodoro;

Preparazione dell’olio piccante

Innanzitutto è necessario partire con la preparazione dell’olio piccante, facendo soffriggere aglio e peperoncini tritati in una padella con l’olio.

Quando l’aglio sarà imbiondito, eliminarlo ed aggiungere il concentrato di pomodoro, facendo cuocere per 10/15 minuti, rigirando di tanto in tanto. Far raffreddare completamente e filtrare con un colino. Olio forte che può essere conservato in bottiglie pulite e sterilizzate per diverse settimane. Generalmente può essere acquistato in tutte le pescherie napoletane durante la settimana santa.

Vediamo ora il procedimento per la preparazione della zuppa

Pulire e lavare accuratamente tutte le cozze. Versare le cozze in un tegame con coperchio, far cuocere a fiamma vivace fino a quando non saranno completamente aperte.

Mettere le cozze in un contenitore, filtrare il liquido di cottura e mettere da parte.

Far soffriggere l’aglio, poi, in un tegame con un fondo di olio e unire un po’ di prezzemolo e il pomodoro pelato (facoltativo).

Far cuocere una decina di minuti e aggiungere le cozze con il loro liquido filtrato e far insaporire. Il piatto da portare in tavola è pronto.

Servire in un piatto le cozze accompagnate da pezzetti di freselle e abbondante olio piccante per chi lo gradisce.

