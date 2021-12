Saranno giornate davvero impegnative le prossime che ci vedranno spesso con le gambe sotto un tavolo. Non ci sono solo gli appuntamenti con i parenti ad attenderci, ma anche le cene aziendali e sociali. L’appuntamento con gli amici del calcetto o della palestra, del poker o dell’università della terza età e via dicendo. Tutta Italia ne parla di questo strepitoso antipasto che potrebbe essere l’idea giusta per le feste, a proposito di bontà. Pranzi, cene, aperitivi e brunch che vedranno il nostro metabolismo più impegnato della centrifuga di una lavatrice. Cerchiamo magari quindi di non esagerare in queste ore, portando a tavola delle ricette più leggere. Prima delle grandi abbuffate delle feste ecco la pasta che sta conquistando tutti coi suoi benefici omega 3.

La bontà di questi alimenti

Protagonisti della nostra pasta saranno soprattutto due alimenti praticamente pronti e benefici. Le noci e il salmone. Frutta secca e pesce, in grado, come ricordano sempre gli esperti, di mantenere controllato il colesterolo, dando una mano al cuore. Li utilizzeremo, insieme a un’altra spezia altrettanto alleata della nostra salute: il curry. Vediamo assieme gli ingredienti di questa pasta molto semplice:

400 grammi di penne, mezze penne o comunque pasta corta;

250 grammi di salmone affumicato;

mezza cipolla;

una decina di noci;

vino bianco;

curry;

sale e pepe;

olio evo.

Abbiamo assaggiato questa ricetta anche con l’aggiunta dei pinoli.

Semplice e veloce, questa pasta che ha gli ingredienti praticamente pronti ed è perfetta se il tempo è tiranno:

mettiamo sul fuoco la pentola con l’acqua;

nel frattempo, prepariamo il soffritto con mezza cipolla e la frutta secca a nostra disposizione. La faremo tostare, possibilmente dopo averla sminuzzata;

sfumiamo con un goccio di vino bianco;

uniamo il salmone che avremo tagliato a filetti, unendo assieme il curry e un po’ di pepe. Regoliamo eventualmente di sale, mescoliamo e spegniamo il fuoco;

scoliamo la pasta, lasciandola al dente e facciamola saltare per qualche secondo assieme al nostro sugo.

Serviamo a tavola, magari con l’aggiunta di qualche bruschetta o crostino dorato, che bene si accompagnano sempre alla presenza del salmone. Oppure, approfittiamo di questa ricetta dell’approfondimento per una creazione casalinga di bontà.

